Люди, победившие анорексию: до и после

Американские, шведские, британские и немецкие ученые обнаружили возможную генетическую причину нервной анорексии. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Psychiatry, кратко о нем сообщает Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (США). Ученые отметили, что расстройство приема пищи оказалось «генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием». Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы. Люди, победившие анорексию - в нашей фотогалерее
12:56 фоторепортаж
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Маргерита Барбиери, юная балерина
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Между фотографиями год разницы
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Ханна из Великобритании
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Футболист Дэнни Уолш — изменения за 4 месяца
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Мэттью Бут был мертв 20 минут, прежде чем врачи спасли ему жизнь
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Элль Литцоу отказывалась пить даже воду, но спустя неделю у нее случился приступ, и ее отправили в больницу
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23-летняя Линн Штремберг выживала всего на 400 калорий в день, но потом занялась тяжелой атлетикой
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Кейтлин Дэвидсон когда-то весила меньше 37 кг
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Джоди-Ли Нейл начала стремительно худеть после смерти лучшей подруги и сама чуть не умерла
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31 кг — 50 кг
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