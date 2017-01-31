Люди, победившие анорексию: до и после

Американские, шведские, британские и немецкие ученые обнаружили возможную генетическую причину нервной анорексии. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Psychiatry, кратко о нем сообщает Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (США). Ученые отметили, что расстройство приема пищи оказалось «генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием». Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы. Люди, победившие анорексию - в нашей фотогалерее