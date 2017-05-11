Главные события четверга

МИД РФ об украинском безвизе: «Морковка на веревочке»

Песков поведал о переданном Трампу послании Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Вашингтон передал главе США Дональду Трампу послание от Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова высмеяла агонию США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала реакцию американских СМИ на встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Путин начинает оборонную серию

Как стало известно «Ъ», с 16 по 20 мая президент Владимир Путин проведет в Сочи серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил. В них примут участие руководство Минобороны , члены правительства и директора предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). А 22 мая, по данным «Ъ», президент обсудит программу развития космодромов РФ до 2025 года. Главной темой станет ее финансирование.

Власти Крыма прокомментировали решение Джамалы

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что проблемы с посещением полуострова у певицы Джамалы могут возникнуть только из-за украинских властей. Об этом сообщает ТАСС.

"Ловец покемонов" рассказал о планах на будущее

«Турецкий поток» может оказаться ненужным

Российский газотранспортный проект «Турецкий поток» может остаться недозагруженным из-за того, что Анкара хочет снизить потребление газа. Об этом со ссылкой на доклад аналитиков Оксфордского института энергетических исследований из Великобритании сообщает life.ru.

Бюджет "Евровидения" сравнялся с затратами на шахты Украины

Бюджет международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который в эти дни проходит в Киеве, составляет почти два миллиарда рублей (870 миллионов гривен). Этих средств хватило бы на то, чтобы поддержать все украинские угольные шахты. Об этом сообщает интернет-газета «Вести».