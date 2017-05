«Евровидение» без России

1

Средства массовой информации наиболее активно обсуждают номер представителя Кипра Ховига на песню "Gravity". Многие посчитали его плагиатом на выступление Сергея Лазарева в 2016 году с песней "You Are The Only One". Киприот использовал схожую графику на заднем плане, невидимые ступеньки и имитировал падение в пропасть