«Евровидение» без России
В Киеве проходит музыкальный конкурс «Евровидение-2017». На этот раз конкурс проходит без участия России. Напомним, Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2015 году и участие там в концерте. Как проходит «Евровидение» без России - ищите в нашей фотогалерее
14:57 фоторепортаж
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