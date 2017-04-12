«Евровидение» без России

В Киеве проходит музыкальный конкурс «Евровидение-2017». На этот раз конкурс проходит без участия России. Напомним, Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2015 году и участие там в концерте. Как проходит «Евровидение» без России - ищите в нашей фотогалерее
14:57 фоторепортаж
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Средства массовой информации наиболее активно обсуждают номер представителя Кипра Ховига на песню "Gravity". Многие посчитали его плагиатом на выступление Сергея Лазарева в 2016 году с песней "You Are The Only One". Киприот использовал схожую графику на заднем плане, невидимые ступеньки и имитировал падение в пропасть
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Латвийская группа Triana Park, которая не прошла в финал. Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая
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Франческо Габбани из Италии
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Певица Тияна Богичевич, которая представляет Сербию
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Группа O.Torvald, представляющая Украину
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Участник "Евровидения" от Хорватии Jacques Houdek
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Группа Timebelle из Швейцарии
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Представительница Дании Аня Ниссен
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Исполнители Илинка и Алекс Флоря из Румынии
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Белорусская группа NaviBand
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Представитель от Болгарии на Евровидении-2017 и уроженец Москвы Кристиан Костов
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Представитель Австрии
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