Обзор зарубежных СМИ: У кого Путин позаимствовал свой образ

Путин позаимствовал свой образ у «советского Джеймса Бонда»

Советский Штирлиц сильно отличается от западного Джеймса Бонда: его жизнь была полностью посвящена работе под прикрытием в верховном главнокомандовании немецкой власти в Берлине во время Второй мировой войны. Как напоминает BBC , Штирлиц был героем 12-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны», первый показ которого состоялся в 1973-м и собрал у телеэкранов от 50 до 80 млн человек.

Этот фильм показал важность секретных агентов, привил чувство патриотизма советской молодежи. Владимир Путин никогда не признавался, вдохновил ли его Штирлиц на то, чтобы стать шпионом. Однако, как пишет издание, Путину был 21 год, когда фильм был впервые показан, а через два года он вступил в КГБ. В то время он, как и Штирлиц, был отправлен в Германию. «Если Бонд был паталогическим алкоголиком, Штирлиц – как и Путин – его противоположность», – пишет британская газета.

В Китае выбрали «смешное» название для нового авианосца

В Китае в интернет-опросе по выбору названия для нового авианосца «Проект 001А» победило имя рака-богомола, или ротоногого рака (皮皮虾 — pipixia), которое звучит как «пипи ся́». Авианосец был спущен на воду в городе Далянь провинции Ляонин месяцем ранее, пишет South China Morning Post

Издание уточняет, что собравшее 1,37 млн голосов пользователей название «Пипи ся́» на своей пресс-конференции упоминал даже официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйжин. При этом он отметил, что авианосец не обязательно будет называться «раком-богомолом», поскольку официальное название судно получит после ввода его в эксплуатацию в 2020 году. Издание уточняет, что рак-богомол является популярным кулинарным продуктом в Азии.

Парад Победы: обзор военных новинок

Российское Министерство обороны традиционно показывает военные новинки на Параде в честь Дня Победы, который проходит на Красной площади в Москве 9 мая. Русская служба BBC рассказывает, что нового было продемонстрировано на этот раз.

Издание сообщает, что Парад прошел без участия авиации, но с новой техникой для Арктики, где Россия в настоящее время наращивает военное присутствие. Поэтому были представлены новые зенитные комплексы «ТОР М-2» и «Панцырь-СА». Кроме того, участники парада были облачены в форму нового образца со стоячими воротниками – копию парадной формы 1945 года.

На деньги, которые Украина потратила на Евровидение, европейцы провели бы три конкурса

Евровидение-2017 не обошлось без скандалов. Для украинцев наиболее болезненными являются финансовые скандалы, которые всплывают по мере обнародования или обнаружения тех или иных тендеров по организации конкурса, пишут «Вести-Украина»

Так, украинцев возмутили запредельные гонорары артистов и ведущих шоу, то, что почти все тендеры проводились в сжатые сроки по сокращенной процедуре, а также явно лишние, неоправданные траты в стране, где идет война, а большой части населения не хватает денег даже на оплату коммуналки. Например, Джамале за выступление заплатят 986 тыс. грн (около 34 тыс. евро). Существенные суммы в бюджете Евровидения заложены также и на маркетинговое сопровождение и создание позитивного имиджа. Издание пишет, что в прошлом году Евровидение принимала Швеция. Среди хедлайнеров конкурса был Джастин Тимберлейк , гонорары которого исчисляются миллионом долларов. При этом шведы уложились в 9 млн евро, а не в 30 млн евро, как Украина.

США присмотрят за российским «Западом»

Американские военные планируют пристально отслеживать перемещение российских войск во время широкомасштабных военных учений. Как напоминает The Washington Post , российские учения «Запад» проводятся раз в четыре года и в этом году состоятся в западной части России, в Калининграде, а также в Белоруссии.