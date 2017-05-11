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Российский футбольный клуб могут снять с чемпионата из-за долгов
ФК «Ростов» могут снять с Чемпионата России по футболу из-за долгов перед персоналом, налоговой службой и внебюджетными фондами. Об этом сообщается в паблике Mash! в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash!, общий долг команды достиг уже почти 200 миллионов рублей. Больше всего «Ростов» задолжал налоговикам - около 140 миллионов. При этом сотрудники клуба утверждают, что договорились с налоговой службой об отсрочке платежа, отмечается в паблике.
По неподтвержденной информации, судьба клуба будет решена на комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС).
Сотрудник правительства Ростовской области, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Life, что вопрос с задолженностями «Ростова» пытаются решить общими усилиями. «11,6 миллиона рублей - это задолженность перед персоналом, единовременная выплата. Клуб подписал с сотрудниками соглашение о ее переносе. Почти 140 миллионов - это долги по налогам. С налоговой инспекцией также имеется соглашение об отсрочке выплат», - отметил чиновников. Он добавил, что данные об этих договоренностях уже переданы в комиссию РФС, заседание которой состоится 11 мая.
По данным Life, кроме того, клуб задолжал 41 миллион рублей во внебюджетные фонды и миллион - за трансферные операции. Эти долги якобы сформировались еще в прошлом календарном году, но до сих пор не закрыты.
Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что деньги, полученные ФК «Ростов» за выступление в Лиге чемпионов, были потрачены на погашение налогов и 50 процентов кредиторской задолженности. UEFA провел в клубе проверку на соответствие финансовому fire play, и она показала, что финансовое состояние «Ростова» находится в удовлетворительном состоянии.
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