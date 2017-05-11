Эксперты: «Турецкий поток» может оказаться ненужным

Российский газотранспортный проект «Турецкий поток» может остаться недозагруженным из-за того, что Анкара хочет снизить потребление газа. Об этом со ссылкой на доклад аналитиков Оксфордского института энергетических исследований из Великобритании сообщает life.ru.

«Из-за политики Турции по снижению доли газа в энергетике мы ожидаем, что потребность Турции до 2025 года не составит больше 56 млрд куб. м в год, что на 10 млрд больше, чем в 2016 году. Таким образом, часть мощностей одного из газопроводов может остаться незадействованной», - указано в докладе специалистов.

После запуска «Турецкого потока» мощностью 16 млрд куб. м, к 2020 году Турция также начнет получать газ по азербайджанскому газопроводу TANAP. Сначала по нему в Анкару будет поступать по 10 млрд куб. м в год, а с 2026 года поставки увеличатся до 31 млрд куб. м газа.

Также Анкара сейчас желает уменьшить газовую долю в энергетике страны. В прошлом году Турции удалось снизить потребление до 46 млрд куб. м.

По словам независимого польского энергетического аналитика Анджея Щесняка, если Анкара продолжит сокращение потребление газа, то «единственным драйвером роста останется частный сектор». Однако эксперт утверждает, что «Турецкий поток» скорее всего не останется недозагруженным, так как российский газ дешевле азербайджанского.