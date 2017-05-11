Навального заметили в фешенебельном отеле в Барселоне

Певица, финалистка украинского шоу «Голос» Людмила Чеботина опубликовала в своем Instagram фотографии оппозиционера Алексея Навального , сделанные в Барселоне.

По словам девушки, политик остановился в «фешенебельном отеле», где одна ночь стоит около 20 тысяч рублей. Чеботина отметила, что снимки ей отправила подруга, которая сейчас тоже находится в Барселоне.

По данным Life , отель Ohla Eixample, в котором остановился Навальный, находится в десяти минутах ходьбы от основных творений архитектора Антонио Гауди - домов Каса-Мила и Каса-Бальо. В гостинице есть круглогодичный открытый бассейн с подогревом и видом на город, а в номерах - собственная ванная комната с тропическим душем. Кроме того, гостям предлагают воспользоваться «эксклюзивной услугой подготовки кровати ко сну».

Ранее Навальный, получивший ожог роговицы глаза после нападения, перенес операцию в одной из клиник Барселоны. По словам политика, его зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев, правый глаз пока видит не полностью.

Четвертого мая оппозиционер сообщил, что он получил загранпаспорт, в выдаче которого ему отказывали в течение пяти лет. Тогда Навальный отметил, что теперь сможет пройти обследование, необходимое ему из-за ожога глаза, в одной из зарубежных клиник. По словам оппозиционера, ему «может маячить пересадка роговицы», потому что на правом глазу осталось всего 15 процентов зрения.

Нападение на Навального произошло 27 апреля. Злоумышленник плеснул ему в лицо зеленкой. Врачи поставили политику диагноз «химический ожог глаза». Пользователи соцсетей опознали в нападавших, попавших на записи камер видеонаблюдения, активистов движения SERB.