Главные события среды

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Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на Параде Победы
Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году не предусматривалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».
Госдума о налоге на малодетность: "Налог был введён в советское время…"
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева (КПРФ) заявила, что вводить в России налог на малодетность неправильно. Об этом сообщает РИА Новости.
Пентагон заметил поставку российских гаубиц в Сирию
Фото: РИА Новости
Представители Пентагона заявили, что Россия на прошлой неделе доставила в Сирию в порт Тартус 21 гаубицу типа M-30. Об этом со ссылкой на источники сообщает Fox News.
Скончался Даниил Дондурей
На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей. Об этом заявил режиссер Виталий Манский.
Руслана прокомментировала скандал на «Евровидении»
Украинская певица Руслана предложила своим подписчикам организовать акцию и покупать билеты на «Евровидение», которые напечатаны на украинском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Депутат Госдумы погиб на отдыхе
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на его коллег по фракции.
"Хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины": «Зенит» отказался от нового стадиона
Встречу «Зенита» и «Краснодара» в рамках Чемпионата России по футболу, которая должна была состояться на стадионе «Крестовский» 17 мая, перенесли из-за состояния поля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургском клубе.
Из-за холодов в Москве отложили отключение горячей воды
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что из-за холодной погоды в столице отключение горячей воды в жилых домах перенесли с 10 на 15 мая.
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