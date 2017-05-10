Главные события среды

Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на Параде Победы

Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году не предусматривалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

Госдума о налоге на малодетность: "Налог был введён в советское время…"

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева ( КПРФ ) заявила, что вводить в России налог на малодетность неправильно. Об этом сообщает РИА Новости

Пентагон заметил поставку российских гаубиц в Сирию

Представители Пентагона заявили, что Россия на прошлой неделе доставила в Сирию в порт Тартус 21 гаубицу типа M-30. Об этом со ссылкой на источники сообщает Fox News

Скончался Даниил Дондурей

На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей. Об этом заявил режиссер Виталий Манский

Руслана прокомментировала скандал на «Евровидении»

Украинская певица Руслана предложила своим подписчикам организовать акцию и покупать билеты на «Евровидение», которые напечатаны на украинском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат Госдумы погиб на отдыхе

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на его коллег по фракции.

"Хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины": «Зенит» отказался от нового стадиона

Встречу «Зенита» и «Краснодара» в рамках Чемпионата России по футболу, которая должна была состояться на стадионе «Крестовский» 17 мая, перенесли из-за состояния поля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

Из-за холодов в Москве отложили отключение горячей воды