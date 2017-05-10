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Участников "Евровидения-2017" уличили в плагиате номера Сергея Лазарева
Номер Сергея Лазарева на песню You are the only one, с которым в 2016 году артист представлял Россию на «Евровидении», скопировали несколько участников конкурса в 2017 году. Об этом сообщает Life.
Как отмечает издание, представитель Кипра на «Евровидении» - певец армянского происхождения Hovig - «вообще не стал париться, «слизав» представление с Лазаревым, вращающимся на фоне звездного неба и геометрических фигур, практически под копирку». Life опубликовал стоп-кадры выступлений, которые демонстрируют сходство номеров, в особенности декораций, графики и хореографии.
Кроме того, издание сочло, что на выступление Лазарева похож номер на песню Skeletons представительницы Азербайджана Дианы Гаджиевой. Во время исполнения песни она танцует в комнате-трансформере.
Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала, поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. При этом Сергей Лазарев выиграл по результатам телеголосования зрителей в финале, но жюри присудило победу Джамале.
Конкурс проходит в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая. Россию на «Евровидении» должна была представлять Юлия Самойлова. Однако 22 марта СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России. Киев считает законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.
В ответ на это «Первый канал» отказался транслировать конкурс. Также Первый канал и ВГТРК заявили, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.
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