Обзор зарубежных СМИ: Что делал в космосе секретный минишаттл?

Экс-юристы Белого дома подали в суд на Трампа из-за Сирии

По мнению правозащитников, президент США Дональд Трамп не имел законных оснований для нанесения ракетного удара по Сирии: он не получал соответствующего разрешения от Конгресса США Совбеза ООН , необходимости в самообороне также не было. Издание пишет, что американские президенты и раньше давали приказы о применении силы в одностороннем порядке, но они в обязательном порядке публиковали документы, обосновывающие такие шаги. В свою очередь Трамп до сих пор этого не сделал, хотя с момента ракетной атаки по сирийским войскам прошел уже месяц.

Что делал в космосе секретный минишаттл?

7 мая завершился двухлетний полет американского орбитального самолета X-37B. Как пишет BBC , эксперты высказывали различные предположения миссии минишаттла. Например, якобы с помощью X-37B американские военные разрабатывают способы уничтожения спутников или же технологию размещения оружия на орбите. Однако военные ученые заверили, что с помощью этого самолёта решаются другие задачи.

Издание пишет: официально подтверждено, что на X-37B испытывают модификацию ионного двигателя, работающего на эффекте Холла. Ионные двигатели – не новинка, но принципиально новыми являются электромагнитные двигатели EMDrive, которые, по предположениям экспертов, как раз могли испытываться на X-37B. Отмечается, что X-37B может очень долго находиться на орбите и быстро ее менять. На этом аппарате разработчики испытывают, по сведениям специалистов, новые системы управления и автоматического пилотирования, новое жаропрочное покрытие и другие технические новинки.

Американские чиновники переживают из-за «Лаборатории Касперского»

Сотрудники спецслужб США встревожены тем, что российская компания «Лаборатория Касперского», работающая в сфере кибербезопасности, имеет доступ к системам правительства США. Теперь они выясняют, как давно данную фирму разрешено использовать американским агентствам, пишет BuzzFeed

Издание сообщает, что американская разведка квалифицировала как близкие отношения между компанией «Лаборатория Касперского» и российским правительством . Сотрудники спецслужб задались вопросом, что может означать предоставление данной компании доступа к системам правительства США. Между тем пресс-секретарь «Лаборатории Касперского» заявил, что у компании нет связей ни с каким правительством, «компания никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в области кибершпионажа». «20 лет "Лаборатория Касперского" сосредоточена на защите людей и организаций от киберугроз, и расположение ее штаб-квартиры не меняет этой миссии», – заявили в пресс-службе.

Почему Макрон победил, а Клинтон проиграла

Хиллари Клинтон в качестве одной из основных причин своего поражения на президентских выборах США назвала кибератаки, которые «посеяли сомнения» в умах ее потенциальных сторонников. Однако в предвыборной гонке против Эммануэля Макрона был использован аналогичный арсенал средств – боты, фейковые новости и хакерские атаки, однако он все равно одержал победу. Как пишет Bloomberg , этому есть несколько причин.

Так, кампания в поддержку Ле Пен в социальных сетях не смогла выйти далеко за рамки круга ее сторонников. Распространению фейковых новостей помешала искушенность и образованность французских избирателей, особенно в сравнении с американскими избирателями. Исследования показали, что французы доверяют информации из авторитетных источников, тогда как американцы охотно доверяют и делятся фейковым новостям и желтым статьям. Также издание пишет, что центристскому кандидату во Франции в отличие от США было нечего скрывать – или же ему удалось не допустить утечки потенциально компрометирующей информации в интернет. Газета при этом пишет, что Клинтон проиграла не из-за инструментов противника, а потому что значительное число американцев решило, что она не заслуживает доверия.

Дым, разбитые головы и оркестр под балконом ветерана: как на Украине отмечали День Победы

Во вторник, 9 мая, на Украине прошли мероприятия, посвященные Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По меньшей мере в пяти городах между участниками памятных акций произошли стычки. Основная причина – использование коммунистических символов, пишут «Вести-Украина»

Так, несколько локальных стычек между участниками акций произошли в Харькове возле Мемориала Славы. Потасовки здесь завязались из-за георгиевской ленты. В Киеве в течение дня произошло несколько конфликтов. Утром на ул. Мазепы, 6 полиция заблокировала штаб Организации украинских националистов. Позже, когда мимо заблокированного офиса проходила колонна участников акции «Бессмертный полк», из окон бросили дымовую шашку. Однако не обошлось и без позитивных событий. Например, в Одессе оркестр Военно-морских сил Украины поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на проспекте Шевченко.

МКС похоронят на дне океана или оставят космическим туристам

После 2024 года финансирование Международной космической станции резко сократится. Как пишет The Times , денежные средства будут нужны на подготовку полета человека на Марс. В связи с этим NASA планируют «похоронить» станцию в водах Тихого океана.

Издание пишет, что станция имеет огромные размеры – с футбольное поле, поэтому основной план заключается в том, чтобы погрузить ее в воды Тихого океана. Еще одна идея, которая обсуждается – открыть МКС для коммерческих полетов, в том числе для туристов. При этом решение также зависит и от России, которой принадлежат отдельные секции МКС. Газета напоминает, что строительство МКС началось с запуска первого модуля в 1998 году. С тех пор человечество не покидало космические просторы.