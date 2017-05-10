Найден ген депрессии, погружающий детей в тоску

Опытные детские психологи и миллионы родителей замечали, что некоторые дети страдают от особенно сильного стресса. И вот теперь ученые обнаружили ген депрессии, который может активироваться ещё на раннем этапе жизни ребенка.

Ученым из Университета Техаса удалось идентифицировать ген, приводящий некоторых детей к депрессии. Он влияет на различные вариации, длительное время связанные с биполярным расстройством. Изучение детей с этим геном позволило ученым прийти к выводу о том, что многие из малышей имеют наследственную предрасположенность к депрессии, и именно поэтому в стрессовых ситуациях у них наблюдаются более тяжелые психологические и эмоциональные реакции.

Ученые подчеркивают, что знали о повышенном риске развития биполярного расстройства у детей, чьи родители также сталкивались с ним. Однако биологический механизм этой связи до последнего времени был не очень известен. Анализируя образцы крови детей из контрольной группы и сравнивая их с образцами детей, имеющих родителей с биполярным расстройством, ученые смогли идентифицировать несколько генов или маркеров, объясняющих повышенный риск.

В общей сложности, исследователи проанализировали периферические мононуклеарные клетки крови у 18 детей и подростков. Их разделили на три группы: пациентов с биполярным расстройством, не имеющих этого расстройства детей от родителей с биполярным расстройством, а также детей от родителей, у которых не было никаких психиатрических расстройств вообще. Анализ показал, что по сравнению с детьми из контрольной группы у их ровесников с биполярным расстройством и пока здоровых детей от родителей с биполярным расстройством имеются определенные генетические отличия, которые влияют на их реакцию на стресс. Эти отличия делали их более уязвимыми перед стрессовыми ситуациями, а значит, и более предрасположенными к депрессии. Лучшее понимание этих механизмов может помочь ученым разрабатывать более эффективное лекарство для помощи таким детям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)