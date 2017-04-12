Что делают из пакетов IKEA
После того, как креативный директор французского бренда Balenciaga Демна Гвасалия выпустил кожаную копию копеечной синей сумки IKEA стоимостью $2,145, оригинал стал настоящим трендом и объектом модной охоты. Новые способы использования уже легендарного аксессуара шведской компании - в нашей фотогалерее
10:15 фоторепортаж
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