Что делают из пакетов IKEA

После того, как креативный директор французского бренда Balenciaga Демна Гвасалия выпустил кожаную копию копеечной синей сумки IKEA стоимостью $2,145, оригинал стал настоящим трендом и объектом модной охоты. Новые способы использования уже легендарного аксессуара шведской компании - в нашей фотогалерее