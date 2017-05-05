Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов сервис обмена сообщениями WeChat. Это следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов сети интернет.

Ресурс wechat.com включен в реестр на основании статьи 15.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее на основании этой же статью Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов BlackBerry Messenger, Line и Imo.

1 августа 2014 года вступил в силу 97-ФЗ, который ввел понятие «организатор распространения информации в сети интернет». На организаторов распространения информации возложены специальные обязанности, за неисполнение которых доступ к их ресурсам может быть заблокирован на территории РФ.

В частности, организаторы хранения информации должны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента, данные о пользователях, а также предоставлять ее уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.