Обзор зарубежных СМИ: Грядет война за воды Нила

США вновь испытали Minuteman III

ВВС США второй раз на этой неделе произвели запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, которая пролетела более 4 тыс. миль с базы в Калифорнии, прежде чем поразила условную цель в Тихом океане около Маршалловых островов. Как уточняет Fox News , Minuteman III была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

В ВВС США подчеркнули, что пуск ракеты был запланирован заранее и не связан с ситуацией вокруг Северной Кореи. Издание пишет, что в распоряжении американских ВВС находятся 400 межконтинентальных баллистическиих ракет Minuteman III. Ракеты с ядерными зарядами способны нести бомбардировщики большой дальности B-52 и B-2 ВВС США.

Суд над Януковичем — звездный час Порошенко?

Начало суда над Виктором Януковичем — это начало новой предвыборной кампании Петра Порошенко, который нацелен на второй президентский срок, пишет журналист Сергей Руденко в Deutsche Welle . Издание напоминает, что Генеральная прокуратура (ГПУ) обвиняет экс-президента страны в государственной измене и надеется на заочный приговор для «беглеца».

ГПУ вменяет в вину Виктору Януковичу подписание обращения к Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. Речь идет о письме, датированном 1 марта 2014 года. Украинская сторона настаивает на том, что именно этот призыв положил начало и референдуму в Крыму, и войне на Донбассе. Накануне судебного процесса над Януковичем Петр Порошенко торжественно объявил о конфискации 1,4 млрд долларов, принадлежащих экс-президенту и его соратникам. Издание пишет, что Порошенко перед президентскими выборами нужны яркие победы, и, прежде всего, победа над Виктором Януковичем.

Грядет война за воды Нила?

В Саудовской Аравии накапливаются проблемы в сфере водной безопасности. Эксперты предложили вновь рассмотреть вопрос о снабжении страны водой из Нила через территорию Судана. Однако, как пишет NoonPost , воплощение данного проекта несет в себе угрозу для нескольких стран, в первую очередь для Египта.

Несмотря на наличие в Саудовской Аравии крупнейшей в мире установки по опреснению морской воды, рост численности населения и последующее удвоение объема потребления воды несут большую угрозу для будущего страны. Если же предложенный проект будет успешно завершен, то это позволит удовлетворить потребности всех эмиратцев в воде. Издание пишет, что Судан, скорее всего, поддержит проект, так как отношения между этими странами сегодня отличаются беспрецедентным взаимопониманием. Но реализация проекта несет угрозу для Египта, выступающего против снижения своей квоты на забор воды в противовес другим странам бассейна реки Нил. В настоящее время в Египте уже наблюдаются предвестники водного кризиса. При этом экономическая ситуация в Египте не позволяет руководству заниматься поиском новых водных источников. Учитывая напряженность в отношениях между странами в настоящий период, решение о реализации проекта может привести к ответной реакции, вплоть до военных столкновений, считают эксперты.

США успокоят Европу «Кинжалом»

Такой шаг оборонного ведомства США сигнализирует о том, что президент Дональд Трамп продолжает политику своего предшественника Барака Обамы по расширению обязательств Америки перед НАТО , считают авторы материала. Уточняется, что при полном составе в бригаде «Кинжал» чуть более 4 тыс. военных, однако фактическая численность бригады будет составлять порядка 80%. Как пишет WSJ, в настоящее время бригада использует старые танки M1 «Абрамс».

В танковом биатлоне НАТО Украина выступит на Т-64

С 7 по 12 мая Украина впервые примет участие в танковом биатлоне армий стран-членов НАТО The Strong Europe Tank Challenge. Он пройдет на одном из полигонов в Германии. Украинцы выступят на модернизированных танках Т-64БВ, пишет «Корреспондент»

Кроме Украины в международных соревнованиях The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши. Украину будет представлять танковый взвод капитана Романа Багаева. Известно, что американцы будут выступать на танках типа Абрамс-M1A2, а немецкие танкисты – на танках Леопард-2А6.

Почему в российской жизни нет места для приватности?

The Guardian Некоторые социологи считают, что теплая погода сближает людей. Другие – что она увеличивает расстояние между ними из-за риска заражения паразитами и болезнями. Подтверждение в исследовании, опубликованном в Journal of Cross-Cultural Psychology, нашло первое предположение. Однако появились исключения: в России личное пространство столь же ограничено, как, например, в Аргентине, пишет

Издание приходит к выводу, что российский пример объясняется не климатом, а менталитетом. В русском языке есть выражения «частная жизнь», «личные дела», однако нет ни одного слова, которое обозначало бы физическое пространство вокруг вас, которое должно быть приватным. Кроме того, большое значение сыграл опыт коммунальной жизни. Большинство людей, родившихся в России в период с 1900 по 1980 год, в какой-то период своего существования жили в коммунальной квартире.