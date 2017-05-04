Помощник президента России Владислав Сурков успокоил россиян и заявил, что полностью здоров. Он отметил, что впечатлен «размахом похоронной процессии». По словам Суркова, проводить его «в последний путь» были готовы сотни тысяч россиян. Об этом сообщает "Русский пионер".

«Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними. Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен», - сказал Сурков.

В среду, 3 мая, в социальных сетях была опубликована неудачная фотография Суркова. На снимке помощник главы государства выглядит постаревшим и заболевшим. Пользователи Рунета выдвигали разные версии. Некоторые предполагали, что Сурков сел на истощающую диету, другие утверждали, что на фотографии на самом деле запечатлен двойник помощника президента. В Сети также появилась теория о том, что Сурков заболел раком.