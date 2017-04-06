Самый роскошный поезд в мире
Железнодорожная компания East Japan Railway запустила дорогостоящий футуристический японский поезд Train Suite Shiki-shima с прозрачными вагонами, ванной и едой от шеф-поваров. Как выглядит самый роскошный поезд в мире - в нашей фотогалерее
13:44 фоторепортаж
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