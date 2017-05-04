Обзор зарубежных СМИ: раскрыты добрачные связи Обамы

Почему Путин и Трамп не говорят об Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран говорили о Сирии и КНДР, однако тему Украины, по официальным данным, не затронули. Заместитель главного редактора Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин рассказал «Апострофу» , почему Россия и США избегают украинской темы.

По мнению Галкина, Россия в настоящее время заинтересована в восстановлении отношений с США, в снятии санкций. Именно поэтому в разговоре, по его словам, не поднималась тема Украины. «Ведь это тема, по которой сейчас США и Россия принципиально не могут договориться, не отказываясь от своих позиций. Для Путина тема Украины имеет огромное внутриполитическое значение. Для Трампа же она не представляет политического интереса. Единственный разумный выход в этой ситуации – вообще не поднимать эту тему в разговоре с Трампом», – считает Галкин. Более удобной площадкой для взаимодействия России и США сейчас является КНДР, говорится в статье.

Где живут самые счастливые россияне

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми – «уровень счастья» среди российских граждан достиг исторического максимума, пишет Ostexperte . При этом самые счастливые россияне проживают в Москве, Петербурге и Крыму, показал опрос ВЦИОМ

Так, 85% опрошенных назвали себя счастливыми людьми. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был равен 66%. Издание пишет, что особенно несчастными россияне ощущали себя в 1990 году – тогда уровень счастья составил лишь 17%. Отмечается, что россияне гордятся своей страной и президентом, также их уровень счастья связан с семьей, детьми и состоянием здоровья.

Если ИГИЛ* потерпит поражение, надо готовиться к очередной череде катастроф

Кампания против ИГИЛ* в Ираке и Сирии близка к успеху, пишет Financial Times . Так, поддерживаемые американцами иракские войска взяли под контроль большую часть Мосула. Ракка, столица ИГИЛ на северо-востоке Сирии, окружена с трех сторон курдскими бойцами. Турция и так называемая Свободная сирийская армия в феврале взяли город Аль-Баб.

Автор статьи пишет, что в такой ситуации ИГ может отказаться от своего протогосударства и превратиться в региональную группировку боевиков и международных террористов. И тогда, между соперничающими в регионе участниками, сражающимися за территорию, возможно «всеобщее побоище», даже когда они номинально воюют на одной стороне. Издание также отмечает, что ведущие действующие лица проводят сейчас политику, которая почти полностью уничтожает умеренные силы.

*ИГИЛ – организация, запрещенная в России

СМИ рассказали о добрачных связях Барака Обамы

Экс-президент США Барак Обама дважды делал предложение руки и сердца другой женщине до знакомства со своей нынешней женой Мишель. Как пишет TMZ , свое первую избранницу Шейлу Миёси Джагер Обама встретил в середине 80-х годов в Чикаго.

По словам Шейлы, Обама сделал ей предложение в 1986 году. Девушка отказала, но они продолжили встречаться. Через пару лет Обама снова сделал Джагер предложение руки и сердца, однако она была в исследовательской поездке в Сеуле и опять отказала ему. Издание пишет, что Обама начал отношения с Мишель после первого курса юридической школы, но все еще иногда встречался с Джагер.

Россия отказалась вручать Горбачёву повестку в литовский суд

Россия отказалась вручить повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого вызывают в литовский суд в качестве свидетеля по делу о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. Как пишет DELFI , просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года, когда Вильнюсский окружной суд решил опросить Горбачёва как спецсвидетеля.

Отмечается, что Москва мотивировала отказ положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.