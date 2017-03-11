Кадры, которые стали последними для своих авторов

Журнал Армии США Military Review обнародовал последние фотографии американского военного фотографа Хильды Клейтон, сделанные ей и ее ассистентом за мгновение до смерти. Фотографии, которые стали последними для своих авторов - в нашей фотогалерее
12:03 фоторепортаж
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Хильда Клейтон подорвалась на минометном снаряде в Карагхахи летом 2013 года во время съемки видео учебных стрельб, проходивших в регионе. В процессе одного из упражнений неожиданно взорвался ствол миномета. Кроме нее, в итоге этого происшествия погибли еще четверо афганских военнослужащих, один из которых был военным фотографом
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Билл Биггарт погиб 11 сентября 2001 года. Услышав о попадании самолёта во Всемирный торговый центр, он выбежал из дома с тремя фотоаппаратами. Биггарт снимал падение Южной башни и был убит обломками Северной
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Через четыре дня были найдены среди развалин его тело и обломки камеры
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Рамон Гонсалес, рэпер из Пуэрто-Рико, известный под именем Jadiel, погиб, фотографируясь за рулём мотоцикла
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Пол Шутцер — ведущий фоторепортер журнала LIFE. В июне 1967 года он приехал в Израиль. К тому времени президент Египта публично призвал «сбросить евреев в море, уничтожив их как нацию», а все соседние арабские страны уже провели полную мобилизацию
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Шутцер получил смертельное ранение в голову, когда ехал на военном грузовике с израильскими солдатами. А еще через секунду в грузовик попал снаряд. Тело фотографа и обломки камеры были найдены день спустя
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Канадцы Джон и Джеки Книлл погибли во время катастрофического цунами в Таиланде. Фотоаппарат с последними снимками перед их гибелью был недавно найден на пляже курорта Хао Лак. Супружеская пара, ничего не подозревая, фотографировала цунами до последнего
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Японский вулкан Онтакэ пользуется успехом у начинающих альпинистов. Когда началось извержение, по склонам Онтакэ взбиралось больше 300 человек. Части из них удалось успешно спуститься. Фотограф Изуми Ногучи вместе с остальными пытался укрыться в альпинистском лагере. Лагерь накрыло облако раскаленного газа и камней. Камера расплавилась, но карта памяти уцелела
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Последнее фото 17-летней школьницы Ксении Игнатьевой. Девушка упала с десяти метров, забравшись на вершину конструкции железнодорожного моста, чтобы сделать селфи. При падении школьница схватилась за высоковольтный кабель, отчего и скончалась на месте
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