Кадры, которые стали последними для своих авторов

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Фото: Hilda I. Clayton

Хильда Клейтон подорвалась на минометном снаряде в Карагхахи летом 2013 года во время съемки видео учебных стрельб, проходивших в регионе. В процессе одного из упражнений неожиданно взорвался ствол миномета. Кроме нее, в итоге этого происшествия погибли еще четверо афганских военнослужащих, один из которых был военным фотографом