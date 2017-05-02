В Сети обсуждают новый имидж Суркова

Журналист Анастасия Кашеварова опубликовала в Instagram фотографию сильно похудевшего помощника президента РФ Владислава Суркова . Снимок быстро разошелся по социальным сетям и вызвал сильный интерес пользователей.

Что с Сурковым?😐😳😦 A post shared by Анастасия Кашеварова (@akashevarova) on May 2, 2017 at 9:47am PDT

Фотографию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров . Он написал, что Сурков сейчас "на диете".

Пользователи обратили внимание на впалые щеки Суркова и странную прическу. Они также отметили, что помощник президента сбрил бороду.

"Че-то сильно он похудел", "Просушился", "Как-то он совсем помято выглядит. Пусть бросает свою сушку", - написали пользователи инстаграмма в комментариях к фотографии.