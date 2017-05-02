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В Сети обсуждают новый имидж Суркова
Владислав Сурков, 2 мая 2017
Фото: ТАСС
Журналист Анастасия Кашеварова опубликовала в Instagram фотографию сильно похудевшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Снимок быстро разошелся по социальным сетям и вызвал сильный интерес пользователей.
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Фотографию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал, что Сурков сейчас "на диете".
Пользователи обратили внимание на впалые щеки Суркова и странную прическу. Они также отметили, что помощник президента сбрил бороду.
"Че-то сильно он похудел", "Просушился", "Как-то он совсем помято выглядит. Пусть бросает свою сушку", - написали пользователи инстаграмма в комментариях к фотографии.
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