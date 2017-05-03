Обзор зарубежных СМИ: Меланья Трамп подогрела слухи о разводе

Шпионский спутник SpaceX проследит за Россией

Американская компания SpaceX запустила в космос шпионский спутник NROL-76, пишет Die Welt . Аббревиатура NRO говорит о принадлежности спутника к Национальному управлению военно-космической разведки США, говорится в статье.

Отмечается, что это вторая попытка запуска ракеты, первый пуск был приостановлен. При этом часть информации о запуске осталась засекреченной: например, не были показаны кадры хода спутника в космос, а также кадры траектории его полета. При этом о NROL-76 до сих пор нет никаких официальных данных – о производителе, о весе. Эксперты считают, что спутник мог быть помещен на эллиптическую орбиту – для наблюдений и электронных перехватов, радио- и мобильной связи и РЛС на северных широтах, – к примеру, в России.

Заявления о «ядерных кротах» — часть гибридной войны?

При этом британские эксперты считают, что это заявление о «ядерных кротах» – еще одно проявление гибридной войны между Россией и Западом. Так, глава программы по России и Евразии в лондонском Королевском институте международных отношений Джеймс Никси расценил заявление Баранца желанием России дать «ответ» США на огромные расходы американцев на оборону. По его мнению, Россия специально напоминает США и другим западным странам о своем ядерном арсенале.

ЧМ-2018 по футболу рискует стать крупнейшим провалом

Только десять спонсоров оказались готовы профинансировать чемпионат мира по футболу в России, хотя ожидалось, что таких компаний будет 24. Как пишет The Sun , без спонсорской поддержки ЧМ-2018 года в России может стать «крупнейшим провалом».

Спонсоры отвернулись от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за коррупционных скандалов, говорится в статье. После ареста высокопоставленных чиновников международной федерации в 2015 году контракты были заключены только с двумя спонсорами – местным Альфа-банком и китайской компанией Wanda Group. Остальные компании, среди которых Coca-Cola , Adidas, Huyndai, McDonald’s, «Газпром» , подписали контракты еще до этих скандальных событий.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон оскорбились снимками топлес в прессе

Принц Уильям и его супруга требуют от Closer €1,5 млн за публикацию фото 2012 года. Как сообщает The Telegraph , суд по делу о публикации фото герцогини Кембриджской Кэтрин топлес состоится во Франции.

Уточняется, что снимки в 2012 году были опубликованы в журнале Closer и газете La Provence. Фотографии сделаны, когда Кейт Миддлтон отдыхала со своим мужем, принцем Уильямом на юге Франции. Перед судом предстанут трое фотографов, они обвиняются, в частности, во вторжении в частную жизнь.

Меланья Трамп подогрела слухи о разводе

Первая леди США находится в центре всеобщего внимания из-за разговоров о ее разводе с Дональдом Трампом. Сплетники обсуждали отказ бывший супермодели поселиться с мужем в Белом Доме. Однако, как пишет New York Post , Меланья в этот раз сама подогрела слухи о разводе.

Так, первая леди поставила «лайк» высказыванию Энди Острой маркетологу и продюсеру из Нью-Йорка, что послужило новым «подтверждением» разлада в семейной жизни президента. «Кажется, единственная стена, которую может построить Дональд Трамп, – это стена между ним и Меланией Трамп», - отметил Энди Острой. Поклонники Мелании были удивлены, когда первая леди США поставила «лайк» язвительному твиту.