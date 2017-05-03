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Обзор зарубежных СМИ: Меланья Трамп подогрела слухи о разводе
Фото: REUTERS
Шпионский спутник SpaceX проследит за Россией
Американская компания SpaceX запустила в космос шпионский спутник NROL-76, пишет Die Welt. Аббревиатура NRO говорит о принадлежности спутника к Национальному управлению военно-космической разведки США, говорится в статье.
Отмечается, что это вторая попытка запуска ракеты, первый пуск был приостановлен. При этом часть информации о запуске осталась засекреченной: например, не были показаны кадры хода спутника в космос, а также кадры траектории его полета. При этом о NROL-76 до сих пор нет никаких официальных данных – о производителе, о весе. Эксперты считают, что спутник мог быть помещен на эллиптическую орбиту – для наблюдений и электронных перехватов, радио- и мобильной связи и РЛС на северных широтах, – к примеру, в России.
Заявления о «ядерных кротах» — часть гибридной войны?
Россия незаметно минирует скрытыми ядерными бомбами побережье США, которые могут взорваться по боевой команде, заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец. Однако, как пишет The Independent, в Кремле сразу же опровергли это заявление и попросили не относиться серьезно к подобным сообщениям.
При этом британские эксперты считают, что это заявление о «ядерных кротах» – еще одно проявление гибридной войны между Россией и Западом. Так, глава программы по России и Евразии в лондонском Королевском институте международных отношений Джеймс Никси расценил заявление Баранца желанием России дать «ответ» США на огромные расходы американцев на оборону. По его мнению, Россия специально напоминает США и другим западным странам о своем ядерном арсенале.
ЧМ-2018 по футболу рискует стать крупнейшим провалом
Только десять спонсоров оказались готовы профинансировать чемпионат мира по футболу в России, хотя ожидалось, что таких компаний будет 24. Как пишет The Sun, без спонсорской поддержки ЧМ-2018 года в России может стать «крупнейшим провалом».
Спонсоры отвернулись от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за коррупционных скандалов, говорится в статье. После ареста высокопоставленных чиновников международной федерации в 2015 году контракты были заключены только с двумя спонсорами – местным Альфа-банком и китайской компанией Wanda Group. Остальные компании, среди которых Coca-Cola, Adidas, Huyndai, McDonald’s, «Газпром», подписали контракты еще до этих скандальных событий.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон оскорбились снимками топлес в прессе
Принц Уильям и его супруга требуют от Closer €1,5 млн за публикацию фото 2012 года. Как сообщает The Telegraph, суд по делу о публикации фото герцогини Кембриджской Кэтрин топлес состоится во Франции.
Уточняется, что снимки в 2012 году были опубликованы в журнале Closer и газете La Provence. Фотографии сделаны, когда Кейт Миддлтон отдыхала со своим мужем, принцем Уильямом на юге Франции. Перед судом предстанут трое фотографов, они обвиняются, в частности, во вторжении в частную жизнь.
Меланья Трамп подогрела слухи о разводе
Первая леди США находится в центре всеобщего внимания из-за разговоров о ее разводе с Дональдом Трампом. Сплетники обсуждали отказ бывший супермодели поселиться с мужем в Белом Доме. Однако, как пишет New York Post, Меланья в этот раз сама подогрела слухи о разводе.
Так, первая леди поставила «лайк» высказыванию Энди Острой маркетологу и продюсеру из Нью-Йорка, что послужило новым «подтверждением» разлада в семейной жизни президента. «Кажется, единственная стена, которую может построить Дональд Трамп, – это стена между ним и Меланией Трамп», - отметил Энди Острой. Поклонники Мелании были удивлены, когда первая леди США поставила «лайк» язвительному твиту.
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