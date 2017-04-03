Беременная Уильямс, эпатажная Рианна: знаменитости на Met Gala-2017
В нью-йоркском музее искусств Metropolitan состоялось самое главное ежегодное модное событие Америки, посвященное самым красивым и зачастую очень смелым вечерним платьям в чистом виде — бала американского Института костюма. В чем появились на красной дорожке знаменитости - в нашей фотогалерее
12:16 фоторепортаж
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