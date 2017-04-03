Беременная Уильямс, эпатажная Рианна: знаменитости на Met Gala-2017

В нью-йоркском музее искусств Metropolitan состоялось самое главное ежегодное модное событие Америки, посвященное самым красивым и зачастую очень смелым вечерним платьям в чистом виде — бала американского Института костюма. В чем появились на красной дорожке знаменитости - в нашей фотогалерее
12:16 фоторепортаж
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Серена Уильямс в Versace
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Дженнифер Лопес в Valentino
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Кендалл Дженнер в La Perla Haute Couture Collection
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Мадонна в Moschino
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Кэти Перри
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Ники Минаж в H&M
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Миранда Керр
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Кара Делевинь в Chanel
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Мэри-Кейт и Эшли Олсен
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Актриса Ла Ла Энтони
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Джиджи Хадид в Tommy Hilfiger
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Блейк Лайвли
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Рианна в удивительном платье от Comme des Garçons
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Белла Хадид в Alexander Wang
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Ким Кардашьян в Vivienne Westwood
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