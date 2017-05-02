Обзор зарубежных СМИ: Россию оставят без независимого Голливуда

Почему Порошенко до сих пор не встретился с Трампом

Российский политик и бизнесмен, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев , который сейчас живет на Украине, в интервью «Апострофу» рассказал об американской «вендетте» против Дональда Трампа и о том, почему Петр Порошенко до сих пор не встретился с президентом США. По его мнению, есть две причины, из-за которых встреча до сих пор не состоялась.

По мнению Пономорева, с американской стороны сохраняется большой уровень раздражения, потому что о встрече «хлопочут» те самые люди, которые совсем недавно на выборах агитировали голосовать за Хилари Клинтон . В Белом доме это воспринимают очень болезненно, поэтому нужно выставлять других людей для переговоров, считает политик. «Это субъективная причина, но есть и объективная: пока нет темы для разговора. Такой темой мог бы быть новый мирный план», – заявил депутат.

Российские шпионские школы изнутри

На Западе все согласны с тем, российские шпионы очень хорошо образованы и весьма способны, пишет VG . В настоящее время в Академии ФСБ получают образование будущие офицеры, задача которых – обеспечение внутренней безопасности России. СВР обучает шпионов, которые будут работать за границей, в то время как ГРУ , военная разведка, имеет свои собственные учреждения. 54-летний Александр Васильев , который в 1980-е годы и сам учился, чтобы потом работать в КГБ рассказывает: «Надо было хорошо учиться. Быть политически корректным, много не пить, не рассказывать анекдоты про Брежнева. Меня завербовали в конце четвертого курса, на факультете ко мне подошел человек и сказал, что есть люди, которые хотели бы поговорить со мной о моем будущем». Однако времена, когда кто-то ждал, когда же с ним свяжутся, чтобы завербовать – в прошлом. Можно учиться в техническом университете и быть завербованным, или же самому попроситься на работу в ФСБ. Сейчас на сайте ФСБ говорится, что обучение здесь длится пять лет, и студенты специализируются либо на иностранных языках, либо на информационных технологиях. Важную роль играет и физическое воспитание. У агентов, которые должны будут работать «в поле», программа обучения более обширна: их учат «анализировать ситуацию», следить за людьми, делать так, чтобы сами они оставались незамеченными. При этом издание пишет, что будни многих сотрудников ФСБ мало напоминают шпионские страсти – им светит лишь «бумажная» работа.

Сто дней Трампа: четыре победы и четыре поражения

Издание Berlingske пишет о больших победах и поражениях Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания в должности. Среди успешных шагов – выход США из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Во время предвыборной кампании Трамп назвал его «катастрофой», которая «насилует страну». Также ему удалось создать новые рабочие места (порядка 42 тыс. в перспективе) с помощью нефтяной трубы.

Кроме того, в победы издание записывает то, что Нил Горсач был назначен новым судьей Верховного суда. Дональд Трамп действовал как настоящий президент в тот день, когда отдал приказ нанести удар возмездия по Сирии президента Башара Асада , пишет издание. Четыре крупнейших поражения Трампа: Obamacare сохранилась, запрет на въезд в страну для беженцев и граждан из семи мусульманских стран заблокировали суды, продолжаются разборки Трампа с нелегальными мигрантами (стена на границе с Мексикой вряд ли будет построена), а Twitter перестал быть его мощным инструментом. Так, только лишь 16% американцев поддерживают его «твиттерские» пристрастия.

Россию оставят без независимого Голливуда

Российские власти намерены значительно повысить пошлину на прокат зарубежных фильмов. Работники киноиндустрии опасаются, что показ независимых американских и европейских картин в России станет убыточным занятием и в скором времени прекратится совсем. Об этом пишет The Hollywood Reporter

Уточняется, что в этом году пошлина на прокат одной иностранной картины должна увеличиться с 3 тыс. до 5 млн рублей. В результате показ независимых фильмов, которые проигрывают по сборам блокбастерам, станет убыточным занятием. В Минкультуры обещают, что картины, которые выйдут не более чем на 120 экранах, будут освобождены от уплаты повышенной пошлины. Однако большинство независимых европейских и голливудских фильмов выходят на 200-400 экранах.

Зачем Меркель едет к Путину

На этой неделе состоится первый за два года визит Ангелы Меркель в Россию. Однако, как пишет Financial Times , шансы на то, что напряженность в отношениях между Москвой и Берлином снизится, не велики. Издание пишет, что в настоящее время сохраняются глубокие разногласия по таким вопросам, как война в Сирии, конфликт на Украине и политическое вмешательство Кремля в дела ЕС

В то же время издание пишет, что оба лидера заинтересованы в возобновлении контакта и, вероятно, стремятся обсудить, как сильно избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на обстановку в мире. Ожидается, что лидеры двух стран также обсудят связи в области энергетики и экономики, а также предстоящий саммит «Большой двадцатки», который пройдёт в Гамбурге в июле.

Сколько стоит открыть курортный сезон в Крыму

В Крыму готовятся встречать новый курортный сезон. Как пишут «Крым.Реалии» , в этом году Крым остается лидером у российских туристов по уровню поисковых запросов и бронирований на майские праздники.

Издание пишет, что в среднем цены на размещение в отелях соответствуют крымским предложениям прошлого года, но все же заметна тенденция к удорожанию. В нынешнем сезоне за 3-4 тысячи в сутки можно найти варианты проживания в гостиницах с трехразовым питанием. Практически не изменились цены в этом году и на размещение в частном секторе курортных регионов полуострова – стоимость номера стартует от 1,5 тысяч рублей. Отмечается, что к майским праздникам крымские туроператоры разработали несколько туристических маршрутов, все большую популярностью приобретают автобусные туры по полуострову. Например, туроператоры разработали гастрономический тур по восьми регионам полуострова. Согласно нынешнему курсу, стоимость такой экскурсии на 7-8 дней вместе с проживанием эквивалентна 250-750 евро.