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Обзор зарубежных СМИ: Большой конфликт России и НАТО
На Украине предложили узаконить стукачество
На Украине развивается «институт стукачества». Теперь для помощи в расследованиях экономических преступлений хотят использовать платных осведомителей. Курировать их работу будет Служба финансовых расследований. Как пишут «Вести-Украина», информаторам обещают платить по 25 тыс. гривен.
«Профильные» преступления, расследование которых хотят отдать СФР, — невыплата зарплаты, особо крупное мошенничество, игорный бизнес, подделка денег и ценных бумаг, уклонение от уплаты налогов, доведение банков и фирм до банкротства. Эксперты считают, что идея обречена на провал. Например, юристы обращают внимание на то, что осведомители могут стать инструментом для шантажа.
«Независимый допинг-следователь» Ричард Макларен жалуется на отсутствие прогресса в антидопинговой борьбе. Канадский профессор права заявил во время визита в Берлин, что не исключает «второго Рио» на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, передает N-TV.
Издание напоминает, что в прошлом году канадский профессор юриспруденции, проведя расследование, сообщил о «наличии в России институциональной допинговой системы». Однако Макларен разочарован нерешительностью Международного олимпийского комитета. «После моего второго доклада я был немного обескуражен, потому что МОК, WADA, и международные спортивные организации действовали, на мой взгляд, нерешительно», – сказал Макларен.
Американцы не готовы воевать за Украину
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил две недели назад на встрече в итальянской Лукке: «Почему американские налогоплательщики должны быть заинтересованы в Украине?» Его сразу же осудили многие эксперты по внешней политике и некоторые его коллеги-чиновники. Однако Кристофер Пребл, вице-президент Института Катона, пишет в The National Interest, что Тиллерсон нужно похвалить за отважность задать этот вопрос.
Издание пишет, что несколько лет назад был проведен социологический опрос среди американцев. Им задали вопрос, готовы ли они воевать с Россией, чтобы защитить Польшу, Турцию и Латвию. «Да» сказали 40, 29 и 21% соответственно. Защищать Британию оказались готовы 56% респондентов. Однако все эти страны – официальные союзницы США по договору, а Украина таковой не является. В ходе того же опроса выяснилось, что воевать с Россией из-за Украины готовы 22% респондентов. Пребл пишет, что в целом американцам небезразличны другие страны, но рисковать своими жизнями ради неких принципов они не хотят. Сейчас непонятно даже, готовы ли американцы платить более высокие налоги и урезать финансирование на внутренние программы, чтобы таким способом позаботиться о безопасности других.
Япония меняет тактику в споре вокруг Курил?
Во время визита российского президента в Японию в декабре прошлого года Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Но в феврале российские власти дали понять, что не заинтересованы в переговорах о передаче островов под контроль Японии. Более того, Минобороны РФ отчиталось о планах разместить на южных Курилах до конца года дивизию. Как пишет Deutsche Welle, Японии приходится менять тактику в этом споре.
Издание считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ смещает фокус с вопроса о возвращении Японии южных Курил на экономическое сотрудничество. В ноябре прошлого года министры экономики и энергетики России и Японии уже договорились о развитии сотрудничества в ряде проектов, включая совместную добычу нефти и газа на российском Дальнем Востоке, а также о взаимодействии в сфере ветроэнергетики. Другой совместный проект, обсуждаемый сторонами, – железнодорожный тоннель между российским Сахалином и японским островом Хоккайдо по дну пролива Лаперуза. Если он будет реализован, Япония получит возможность железнодорожного сообщения с Европой по Транссибирской магистрали.
НАТО и Россия близки к большому конфликту
Россия и НАТО активно пользуются языком силы с 2014 года, пишет VG. По словам старшего научного сотрудника Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен, в настоящее время обе стороны прилагают большие усилия для сдерживания противоположной стороны и проводят для этого военные учения, размещая свои силы все ближе к противоположной стороне.
Все это делается для того, чтобы удержать противоположную сторону от нападения. Но обе стороны в итоге воспринимают друг друга враждебно. Россия только в 2015 году провела 500 малых и не объявленных военных учений, говорится в статье. Однако Вильхельмсен критикует не только Россию, но и НАТО и Норвегию: «Когда Норвегия, страна НАТО, проводит учения все ближе к российской границе и с большим количеством американских солдат, то с российской стороны это тут же воспринимается в связке с такими же мероприятиями далеко на юге и создает некоторую напряженность, в результате которой незначительные ситуации потенциально могут перерасти в крупные кризисы». Все эти учения уже не похожи на оборонительные мероприятия, считает эксперт.
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