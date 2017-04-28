Обзор зарубежных СМИ: Большой конфликт России и НАТО

На Украине предложили узаконить стукачество

На Украине развивается «институт стукачества». Теперь для помощи в расследованиях экономических преступлений хотят использовать платных осведомителей. Курировать их работу будет Служба финансовых расследований. Как пишут «Вести-Украина» , информаторам обещают платить по 25 тыс. гривен.

«Профильные» преступления, расследование которых хотят отдать СФР, — невыплата зарплаты, особо крупное мошенничество, игорный бизнес, подделка денег и ценных бумаг, уклонение от уплаты налогов, доведение банков и фирм до банкротства. Эксперты считают, что идея обречена на провал. Например, юристы обращают внимание на то, что осведомители могут стать инструментом для шантажа.

Макларен разочаровался в антидопинговой борьбе МОК и WADA

«Независимый допинг-следователь» Ричард Макларен жалуется на отсутствие прогресса в антидопинговой борьбе. Канадский профессор права заявил во время визита в Берлин, что не исключает «второго Рио» на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, передает N-TV

Издание напоминает, что в прошлом году канадский профессор юриспруденции, проведя расследование, сообщил о «наличии в России институциональной допинговой системы». Однако Макларен разочарован нерешительностью Международного олимпийского комитета. «После моего второго доклада я был немного обескуражен, потому что МОК, WADA, и международные спортивные организации действовали, на мой взгляд, нерешительно», – сказал Макларен.

Американцы не готовы воевать за Украину

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил две недели назад на встрече в итальянской Лукке: «Почему американские налогоплательщики должны быть заинтересованы в Украине?» Его сразу же осудили многие эксперты по внешней политике и некоторые его коллеги-чиновники. Однако Кристофер Пребл , вице-президент Института Катона, пишет в The National Interest , что Тиллерсон нужно похвалить за отважность задать этот вопрос.

Издание пишет, что несколько лет назад был проведен социологический опрос среди американцев. Им задали вопрос, готовы ли они воевать с Россией, чтобы защитить Польшу, Турцию и Латвию. «Да» сказали 40, 29 и 21% соответственно. Защищать Британию оказались готовы 56% респондентов. Однако все эти страны – официальные союзницы США по договору, а Украина таковой не является. В ходе того же опроса выяснилось, что воевать с Россией из-за Украины готовы 22% респондентов. Пребл пишет, что в целом американцам небезразличны другие страны, но рисковать своими жизнями ради неких принципов они не хотят. Сейчас непонятно даже, готовы ли американцы платить более высокие налоги и урезать финансирование на внутренние программы, чтобы таким способом позаботиться о безопасности других.

Япония меняет тактику в споре вокруг Курил?

Во время визита российского президента в Японию в декабре прошлого года Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Но в феврале российские власти дали понять, что не заинтересованы в переговорах о передаче островов под контроль Японии. Более того, Минобороны РФ отчиталось о планах разместить на южных Курилах до конца года дивизию. Как пишет Deutsche Welle , Японии приходится менять тактику в этом споре.

Издание считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ смещает фокус с вопроса о возвращении Японии южных Курил на экономическое сотрудничество. В ноябре прошлого года министры экономики и энергетики России и Японии уже договорились о развитии сотрудничества в ряде проектов, включая совместную добычу нефти и газа на российском Дальнем Востоке, а также о взаимодействии в сфере ветроэнергетики. Другой совместный проект, обсуждаемый сторонами, – железнодорожный тоннель между российским Сахалином и японским островом Хоккайдо по дну пролива Лаперуза. Если он будет реализован, Япония получит возможность железнодорожного сообщения с Европой по Транссибирской магистрали.

НАТО и Россия близки к большому конфликту

Россия и НАТО активно пользуются языком силы с 2014 года, пишет VG . По словам старшего научного сотрудника Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен, в настоящее время обе стороны прилагают большие усилия для сдерживания противоположной стороны и проводят для этого военные учения, размещая свои силы все ближе к противоположной стороне.

Все это делается для того, чтобы удержать противоположную сторону от нападения. Но обе стороны в итоге воспринимают друг друга враждебно. Россия только в 2015 году провела 500 малых и не объявленных военных учений, говорится в статье. Однако Вильхельмсен критикует не только Россию, но и НАТО и Норвегию: «Когда Норвегия, страна НАТО, проводит учения все ближе к российской границе и с большим количеством американских солдат, то с российской стороны это тут же воспринимается в связке с такими же мероприятиями далеко на юге и создает некоторую напряженность, в результате которой незначительные ситуации потенциально могут перерасти в крупные кризисы». Все эти учения уже не похожи на оборонительные мероприятия, считает эксперт.