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Главные события четверга
Российский разведывательный корабль затонул после столкновения
Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман», столкнувшийся с другим судном в Черном море, затонул. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
В Совфеде ответили на угрозы ядерного удара США по России
Заявление представителя Генштаба ВС РФ о возможном ядерном ударе США по России было предупреждением для американских властей, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, слова которого приводит ТАСС.
СК опроверг версию о перегрузе упавшего в Сочи Ту-154
Следствие завило, что сообщения о перегрузке самолета Ту-154 Минобороны, который разбился в акватории Черного моря в декабре 2016 года, являются «личными суждениями». Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.
В МИД России отреагировали на удар Израиля по Сирии
В Москве осуждают акты агрессии против Сирии и считают их недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о ракетном ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска.
Три района Москвы отказались от расселения из пятиэтажек
Три района Центрального административного округа Москвы — Хамовники, Арбат и Якиманка — не войдут в программу реновации, поскольку их жители не высказывают желания переселиться, заявил РИА Новости префект ЦАО Владимир Говердовский.
Крупные продавцы валюты прислушались к Путину
Крупные игроки на валютном рынке Московской биржи 26 апреля прекратили продавать доллары и евро после заявления президента РФ Владимира Путина о курсе рубля. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на своих экспертов, слова главы государства были восприняты как сигнал Центробанку возобновить покупку валюты, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля.
«Ростех» начнет использовать труд заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена сотрудничать с госкорпорацией «Ростех» для использования труда осужденных. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-бюро ФСИН, передает «Интерфакс».
Google вынудят снять санкции с Крыма
Google придется снять санкции с Крыма из-за мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, которое предусматривает работу Google Play по всей стране. Об этом пишут «Известия».
Порошенко уволил поспорившего с Путиным посла
Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко уволен со своего поста, следует из указа, подписанного президентом Петром Порошенко. Причины увольнения дипломата не уточняются.
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