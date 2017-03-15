Victoria's Secret показала «сексуальные штучки»
Американская компания Victoria's Secret представила новую коллекцию нижнего белья под названием Sexy Little Things («Сексуальные штучки»). При создании коллекции Sexy Little Things дизайнеры Victoria’s Secret вдохновлялись настроением музыкальных фестивалей
12:05 фоторепортаж
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