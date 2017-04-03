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МиГ-31 разбился под Читой [date]

Первый китайский авианосец

Первый авианосец, который целиком выполнен по отечественному проекту, спустили на воду в Китае
12:27 фоторепортаж
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К постройке собственного авианосца Пекин приступил в 2013 году
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Спуск на воду авианосца был произведен после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая. В то же время его окончательный ввод в строй ожидается не раньше 2020 года
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