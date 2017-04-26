Обзор зарубежной прессы: Первая смерть в космосе

Американские «Молнии» приземлились на «пороге» России

США разместили самолеты F-35 в Эстонии – «на пороге» России. Как пишет The Sun , российские власти негативно отреагируют на такой шаг.

Как отметил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, американские самолеты примут участие в учениях НАТО . Издание пишет, что Кремль уже назвал «опасным» размещение 3500 американских военных в Польше в начале этого года. Присутствие F-35 вблизи российской границы также «разозлит» Москву. В статье также говорится, что F-35A «Молния II» – «самые современные истребители в мире», способные набирать скорость выше 1200 миль в час. Они к тому же могут быть оснащены ядерным оружием.

Рост психологических расстройств связали с поведением Трампа

Ведущий профессор по психологии Йельского университета Банди Ли сообщила о росте числа психологических расстройств после президентских выборов в США и победы на них Дональда Трампа. В интервью Independent она заявила, что такая ситуация может представлять угрозу для выживания американского общества.

Профессор отметила, что есть «явный всплеск» насилия среди ее собственных пациентов со дня избрания Трампа. «Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда наличие психической нестабильности у человека, который занимает высокий пост, влияет на выживание и безопасность», – пояснила она. Говоря о самом Трампе, Ли подчеркнула, что его поведение «демонстрирует много признаков» опасной психической болезни.

Первая смерть в космосе

В 1967 году космическая гонка между США и СССР обострилась. В это время в СССР заканчивали разработку нового космического корабля «Союз», что давало надежду снова получить преимущество в космосе. Как пишет Aktualne.cz , для достижения этой цели элитного советского пилота «потащили в космическую авантюру», в которой он был практически обречен. Однако благодаря своим способностям Владимир Комаров сумел почти невозможное, но его подвел парашют.

Издание пишет, что после выхода на орбиту не открылась одна из панелей солнечных батарей «Союз-1». Были и другие проблемы – например, возникли трудности со стабилизацией корабля и его ориентированием. Было принято решение о скорейшем возвращении. Комарову пришлось работать по ранее отработанной комбинации действий ручного управления и автоматической навигации. Он преодолел все технические сбои, но с двумя отказавшими парашютами справиться было не под силу. Главный конструктор «Союза» Василий Мишин так и не признал своей вины, пишет автор материала.

Северная Корея готова к войне

Северная Корея готова к войне при поддержке Китая или без нее, завил посол страны в Швеции Кан Йонг Док. При этом виноватыми в росте напряжения в КНДР считают исключительно США, пишет Svenska Dagbladet

Издание пишет, что напряжение между Вашингтоном и Пхеньяном усиливается вместе с тем, как развивается и усложняется ядерная программа Северной Кореи. Однако Кан Йонг Док утверждает, что именно атомная угроза со стороны США и совместные военные учения США и Южной Кореи привели ситуацию на грань ядерного конфликта. Дипломат при этом заявил, что страна хорошо подготовлена к войне.

Дикие кабаны в Ираке растерзали троих боевиков ИГИЛ

Дикие кабаны убили троих боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация) в Ираке. Как пишет The Independent , кабаны «взбесились», когда боевики пытались прогнать их в подконтрольном этой группировке сельскохозяйственном районе Аль-Рашад недалеко от Киркука.

Один источник издания заявил, что члены ИГИЛ «отомстили свиньям» после нападения. При этом не уточняется, сколько точно боевиков погибло, и какая «месть» постигла кабанов.

Европа разочаровала Александра Лукашенко

Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту. Как пишет Русская служба RFI , глава Белоруссии почти не говорил о России – основное внимание он сосредоточил на сотрудничестве с Китаем, а также резко раскритиковал Европу.