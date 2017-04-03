День рождения Меланьи Трамп

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Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в Югославии. Она словенка. Поступила в Университет Любляны, но бросила его после первого курса и уехала в Милан, где с 16-ти лет начала карьеру модели. Переехала в США, где сотрудничала с различными модельными агентствами и в том числе с тем, что принадлежало Дональду Трампу (Trump Model Management)