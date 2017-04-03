День рождения Меланьи Трамп

Бывшей фотомодели из Словении, супруге миллиардера и новой первой леди США Меланье Трамп сегодня исполняется 47 лет. Первая леди Америки - в нашей фотогалерее
10:57 фоторепортаж
1
Меланья и Дональд, 1999
Фото: 
2
Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в Югославии. Она словенка. Поступила в Университет Любляны, но бросила его после первого курса и уехала в Милан, где с 16-ти лет начала карьеру модели. Переехала в США, где сотрудничала с различными модельными агентствами и в том числе с тем, что принадлежало Дональду Трампу (Trump Model Management)
Фото: 
3
Меланья и Дональд, 2003
Фото: 
4
Трамп с Кнавс обручились в 2004 и поженились 22 января 2005 года. Их свадебная церемония широко освещалась медийными агентствами, при этом часто упоминалось свадебное платье Кнавс стоимостью 200 тысяч долларов бренда Кристиан Диор. Свадебный торт, размером более полутора метров, с наполнителем из Grand Marnier, был покрыт тремя тысячами роз, сделанными шеф-поваром усадьбы
Фото: 
5
В 2006 году у пары родился сын Бэррон
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
В 2016 году Трамп обвинили в том, что два абзаца из её речи, произнесённой во время съезда Республиканской партии, практически слово в слово совпадали с речью Мишель Обамы, с которой она выступила на схожем мероприятии, на съезде Демократической партии в 2008 году
Фото: 
10
Фото: 
11
20 января 2017 года Трамп стала первой леди США
Фото: 
12
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Взрывы в метро Петербурга

4 апреля, 09:37

Праздник продолжается. Коачелла

20 апреля, 11:33

Финал конкурса «Мисс Россия-2017»

17 апреля, 14:09

Самая красивая крымчанка

10 апреля, 17:06

ЧП на востоке Петербурга

7 апреля, 11:42

Сделано в Китае. Как работают китайские фабрики

20 апреля, 11:32

Невероятная жизнь создателя Playboy

13 апреля, 11:33

Последствия удара США по авиабазе в Сирии

10 апреля, 10:40

Российская красавица-2017

10:55