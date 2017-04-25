Обзор зарубежных СМИ: Захарова в роли «секс-символа»

Британская газета назвала Захарову «секс-символом»

Высокопоставленная российская чиновница после публикации своих фотографий в интернете становится неожиданным «секс-символом», говорится в материалах The Sun . Речь идет о Марии Захаровой, директоре департамента информации и печати МИД РФ . В прошлом году она была включена BBC в список 100 самых влиятельных женщин мира.

Общественность была удивлена, когда Захарова выложила в Instagram селфи, на котором позирует в коротких шортах и розовой футболке. «Утро должно быть бодрым, потому что в спортзале», — написала она. Издание напоминает, что Захарова ранее также размещала в соцсетях несколько снимков в гламурных нарядах.

Провал первых французских танков

Первые французские танки привели к катастрофе, пишет Die Welt . В апреле 1917 года план наступления начальника генерального штаба Франции Робера Нивеля оказался безумен и привел к 30 тысячам погибших и 100 тысячам раненых.

Основные силы Нивеля атаковали немецкие позиции на Шемен де Дам, цепи возвышенностей между Ланом и Реймсом над долиной реки Эны. Это неподходящая местность для совершения успешного военного маневра, однако Нивель придерживался мнения, что именно здесь сможет достичь решающего прорыва. Возможно, уверенность Нивеля была подкреплена тем, что у него было секретное оружие – первый французский танк, Schneider CA-1. В марте 1917 года на фронт поступило около 130 машин этого типа. Уточняется, что они развивали максимальную скорость всего в восемь километров в час. План захвата немецких войск был ужасен, но на практике его исполнение стало настоящей катастрофой с огромным числом жертв.

10 целей США и три военных сценария

Сирия, Афганистан и Северная Корея – эти страны выбраны США, чтобы показать «военные мускулы». Эта напряженность связана с целым рядом изменений в Совете национальной безопасности США, теперь новая команда взяла в свои руки разработку и проведение внешней политики Америки. Publico.es пишет про 10 целей США и три военных сценария.

Первый сценарий – Сирия. В начале апреля США демонстративно запустили 59 ракет по взлетно-посадочной полосе авиабазы Шайрат. Целей у этого удара было несколько: внести раскол в отношения России и Китая, послать сигнал Ирану, продолжить операцию по свержению Башара Асада . Удар по Афганистану тоже имел свои цели: например, США хотели оказать психологическое давление на соседние с Афганистаном страны – Китай, Россию и Иран. Кроме того, удар позволяет «держать в узде» Тегеран. Также этим поступком США «предупредили» Россию от возвращения в Афганистан и провели репетицию по использованию «матери всех бомб». Северная Корея – третий сценарий. При этом издание пишет, что у США нет плана по нанесению военного удара по КНДР, потому что у этой страны нет нефти, зато есть мощное оружие. Автор статьи считает, что Трамп не может начать молниеносную войну за тысячи километров от США. Главной целью США здесь является нагнетание напряжения вокруг Китая и милитаризация этого района, говорится в статье.

Научный взгляд на попытки жить вечно

Старение является нездоровым процессом — это нежелательное побочное последствие жизни, считает Обри ди Грей, британский биолог с кандидатской степенью Кембриджского университета. Как пишет The Outline , в настоящее время группа квалифицированных ученых, изучающих существенное увеличение продолжительности жизни, продолжает расти. Среди их обещаний – здоровье 90-летних на уровне 50-летних, жизнь до 150 лет и вечный биологический возраст в 25 лет. При этом ученые считают, что старение необязательно должно протекать в одном направлении – человек может помолодеть.

Издание пишет, что старением называется связанное с течением времени ухудшение или разрушение жизненно важных функций организма. Когда мы стареем, в нашем организме происходят внутриклеточные изменения, которые влияют на сердце и легкие, а также на мышцы и нервную систему. Отмечается, что происходящее с нашими органами зависит от клеток, поэтому самым большим прорывом в наших знаниях о старении, возможно, стало понимание некоторых из путей, которые влияют на старение на клеточном уровне.

Как Израиль защищает свои курорты

Эйлат, туристическая столица Израиля, опасается террористических атак, имея общую границу с Египтом в несколько сот километров. Газета Mako выясняет, существует ли угроза взрыва на границе Египтом и Иорданией.

Данную область инспектируют многочисленные солдаты, дозорные части и подразделение «Каракаль». Обязанность военных сил заключается в обороне города Эйлата, обороне всех туристов, всех проживающих тут граждан. По мнению военных, в области Эйлата все достаточно спокойно. Издание отмечает, что по границе с Синаем уже достроено высокое ограждение, в результате чего уменьшилось число нарушителей границы. Кроме того, теперь там установлена целая система для предотвращения террористических актов.

Россия не первый раз восстанавливает свою армию

Россия знает, как действовать, когда армию разрушают, причем снова и снова. В середине XX века для властей страны ответ на этот вопрос был очевидным – создавать новую армию, пишет The National Interest

Так, в период с 1918 по 1942 годы российская армия была уничтожена и воссоздана четыре раза. Несмотря на ужасные политические потрясения и трудности, вооруженные силы этой страны оказались жизнестойкими и новаторскими. Издание пишет, что циклы гибели и возрождения Красной армии несут в себе множество уроков для современности. Красная Армия все превозмогла и победила по нескольким причинам: она сохранила военные традиции своей социальной основы; она свободно и в больших количествах (но разумно) заимствовала опыт и технологии других; и она приспосабливалась к специфическим политическим условиям советской России. Автор статьи считает, что в этом плане США есть чему поучиться. Например, после войны во Вьетнаме сухопутные войска и ВВС США также столкнулись с глобальным кризисом.