Российская Красавица-2017

В Москве завершился ежегодный финал конкурса «Российская красавица-2017». Роскошные участницы конкурса - в нашей фотогалерее
11:38 фоторепортаж
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Российская красавица-2017 Анна Гришко (слева) на церемонии награждения финалисток конкурса "Российская красавица 2017" в Korston Club Hotel в Москве
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Третья Вице Российская красавица Светлана Дзембак
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Победительница конкурса Анна Гришко
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Российская красавица 2017 Анна Гришко (слева)
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