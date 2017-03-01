Героини ВОВ в новом цвете

Московский фотоколорист Ольга Ширина дает новую жизнь старым черно-белым фотоснимкам, раскрашивая их. Многие из кадров, собранных на ее странице в фотохостинге Flickr, сделаны в годы Великой Отечественной войны
15:53 фоторепортаж
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Советская лётчица Мария Долина
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Боец Красной армии Катя Спивак регулирует движение на улицах Берлина, 10.05.1945
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Советский снайпер Роза Шанина
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Командир 46 гв. НЛБАП Евдокия Бершанская и ст. летчик 587 БАП Валентина Матюхина. 10 июня 1943 г., ст.Ивановская
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Летчицы 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова возле истребителя Як-1
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Люба Розенова
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Советский снайпер Роза Шанинаф
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Хиуаз Доспанова, нач. связи 46 гв. НЛБАП
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Центральная женская школа снайперской подготовки
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Санинструктор морской пехоты, 1943
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Ст. лейтенант Меклин Наталья Фёдоровна — 980 боевых вылетов
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