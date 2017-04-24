Обзор зарубежных СМИ: Как НАТО подготовят к русским «сладким ловушкам»

В 2016 году все страны мира повысили военные расходы

В 2016 году в мире выросли расходы на оборону, показатели 2015 года поднялись на 0,4%. Об этом сообщает N-TV со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, США по-прежнему по этому показателю находятся на первом месте в мире. Так, в 2016 году на военные расходы было направлено 611 млрд долларов. Второе место занял Китай с 215 млрд долларов. Россия направила на военные расходы 69,2 млрд. Отмечается, что Западная Европа повысила свои расходы на оборону на 2,6%.

Украинцев грозят оставить без дешевой одежды

Украинские таможенники вскоре получат право уничтожать подделки, пересылаемые в международных посылках (общим количеством до 3 штук и весом до 2 кг), пишут «Вести-Украина» . Если закон примут, то либо на таможне увеличатся взятки, либо товар и вовсе начнут возить через Донбасс, считают эксперты.

Теперь таможня, заподозрив подделку, вправе уничтожить этот товар. Правда, если правообладатель бренда разрешает это делать (об этом должна быть отметка в реестре). Сами продавцы интернет-магазинов говорят, что контрафакт никуда не исчезнет, а вот цены вырастут. В первую очередь пострадают владельцы мелких и даже крупных интернет-магазинов, а также покупатели. После принятия такого закона цены для простых граждан вырастут.

Солдат НАТО подготовят к русским «сладким ловушкам»

В конце этого и начале следующего года в небольшой эстонский городок Тапа прибудут около 200 датских солдат для выполнения учений НАТО. Там их буду поджидать не бомбы, мины и пули, а совершенно другие опасности, пишет Politiken

Речь идет об активных русских интернет-троллях и пророссийских агентах, которые будут пытаться создавать скандалы вокруг датских солдат и их коллег из других стран НАТО. Такая информация следует из оценки рисков Разведслужбы армии. Солдат предупреждают, что они должны вести себя внимательно с женщинами легкого поведения, так называемыми русскими «сладкими ловушками». Также они должны быть осторожными с местными хулиганами, которые могут создавать провокации во время пребывания солдат в Эстонии.

Куда ведет европейцев новое общественное движение «Пульс Европы»?

Гражданская инициатива «Пульс Европы, стартовавшая в Германии, заинтересовала десятки тысяч человек в разных странах Евросоюза . Как пишет Deutsche Welle , среди городской европейской интеллигенции становится популярным по воскресеньям выходить на проевропейские демонстрации.

Гражданская инициатива «Пульс Европы», привлекает многих сторонников Евросоюза. С начала 2017 года тысячи людей в 70 городах Германии, а также в Брюсселе, Париже, Амстердаме и других городах выходят на уличные акции в поддержку ЕС. Среди пунктов программы движения можно увидеть следующие: «ЕС не должен развалиться», «Мы несем ответственность», «Нам нужны реформы» – и другие общие фразы, с которыми согласны многие европейцы. Однако конкретных целей у этой инициативы пока не видно. Разовьется ли «Пульс Европы» в полноценное социальное движение, эксперты предсказать не решаются. Однако, по их мнению, без конкретной политической повестки дня инициатива скоро сойдет на нет.

Зачем Китай скупает тренеров?

Федерация лыжного спорта Норвегии поможет в подготовке китайских спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, в период перед зимними Олимпийскими играми в Пекине в 2022 году. Об этом пишет Dagbladet . Федерация уже помогла Китаю разместить объявления о вакансиях тренеров сборных по лыжным гонкам, двоеборью, прыжкам с трамплина и биатлону.

Отмечается, что при этом Китай соблазняет претендентов очень хорошей зарплатой – она составит порядка 120 тысяч евро в год. Однако пока никто из тренеров норвежских сборных на предложение не откликнулся. Китайские власти заявили, что важно обучить зимним видам спорта 300 млн китайцев, которые живут в тех китайских провинциях, где можно ими заниматься. Чтобы они могли заниматься спортом не только летом. Это, по их мнению, станет большим шансом для китайцев присоединиться к зимним видам спорта, а также повысить интерес к Олимпийским играм в 2022 году.

У «матери всех бомб» появилась «сестра»

Гонка вооружений между США и Россией разогналась после того, как Америка применила «мать всех бомб» в Афганистане, а российские власти заявили о наличии у них не менее эффективного «отца всех бомб». Однако, как пишет Al-Watan Saudi Arabia , у США есть еще более мощное оружие – например, противобункерная бомба GBU-57.

Отмечается, что это оружие способно вызывать мощное подземное землетрясение. И США не собираются его продавать другим странам. По мнению военных аналитиков, Вашингтон начал развивать эту бомбу в 2008 году, как самую опасную неядерную бомбу. Ее задача – разрушение и уничтожение подземных сооружений (бункеров) противника, в том числе складов для хранения химических, биологических и ядерных веществ.