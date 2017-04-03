Штурм Берлина под Москвой

В парке "Патриот" прошла грандиозная историческая реконструкция взятия Берлина. Штурм Берлина под Москвой - в нашей фотогалерее
11:41 фоторепортаж
1
Свыше семи тысяч зрителей наблюдали с трибун за штурмами Зееловских высот, Берлина, взятием Рейхстага. Министр обороны России Сергей Шойгу также посетил мероприятие
Фото: 
2
Представление длилось тридцать минут. Сценарий разработало российское военно-историческое общество
Фото: 
3
Ударные части Красной армии сразили врага в апреле 45-го года на полосе обороны Зееловских высот. Затем наши войска достигли Берлина. Финалом реконструкции стала сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
15
Фото: 
16
Фото: 
17
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Взрывы в метро Петербурга

4 апреля, 09:37

Праздник продолжается. Коачелла

20 апреля, 11:33

Финал конкурса «Мисс Россия-2017»

17 апреля, 14:09

Самая красивая крымчанка

10 апреля, 17:06

ЧП на востоке Петербурга

7 апреля, 11:42

Сделано в Китае. Как работают китайские фабрики

20 апреля, 11:32

Невероятная жизнь создателя Playboy

13 апреля, 11:33

Последствия удара США по авиабазе в Сирии

10 апреля, 10:40

Забытый «остров оргий»

18 апреля, 10:53