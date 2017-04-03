Штурм Берлина под Москвой

3

Ударные части Красной армии сразили врага в апреле 45-го года на полосе обороны Зееловских высот. Затем наши войска достигли Берлина. Финалом реконструкции стала сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом