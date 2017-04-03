Редкие снимки времен ВОВ
В ходе подготовки проекта «Наша Победа в объективе» были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны. Редкие фото времен Великой Отечественной войны - в нашей фотогалерее
10:16 фоторепортаж
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