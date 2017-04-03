Редкие снимки времен ВОВ

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Никогда еще за всю войну столь большое количество сил и средств не сосредоточивалось для наступления в полосе, ширина которой составляла всего 385 км. Таким образом, советские войска добились решающего превосходства над противником: в личном составе – в 2,5 раза, в артиллерии и танках – в четыре раза, в самолетах – более чем в два раза