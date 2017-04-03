Редкие снимки времен ВОВ

В ходе подготовки проекта «Наша Победа в объективе» были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны. Редкие фото времен Великой Отечественной войны - в нашей фотогалерее
10:16 фоторепортаж
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Последствия ударов, нанесенных немецкой авиацией
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В 1943 году Т-34 был оснащен новой, более мощной 85-мм пушкой, позволившей ему на равных бороться с новейшими немецкими танками
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Винтовка Мосина обр. 1891/30 года была достаточно высокоточным оружием, которое позволяло уверенно поражать одиночные цели на расстоянии до 400 метров, а снайперам при использовании оптики – и на расстоянии до 800 метров
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За годы Второй мировой войны в СССР было произведено около 870 тыс. единиц боевой техники. Из них 120 тыс. самолетов, 90 тыс. танков, 360 и 300 тыс. пушек и минометов. В период войны производилось больше 130 видов боеприпасов и вооружения
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В блокадном Ленинграде в производстве полковых пушек участвовали 60 заводов, в изготовлении реактивных установок — 40 предприятий
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На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли 75% подбитых танков, 70% самолетов, 74% артиллерии – всего более 75% оружия и военной техники
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При освобождении Польши погибли 600 тыс. советских воинов, Чехословакии – 139 918, Венгрии – 140 004, Румынии – 68 993, Югославии – около 8 тыс. человек
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Красная Армия разгромила многомиллионную группировку гитлеровских войск, создав благоприятные условия для действий союзных армий и внесла существенный вклад в освобождение народов более десятка европейских государств, многие годы страдавших от нацистского гнета
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Никогда еще за всю войну столь большое количество сил и средств не сосредоточивалось для наступления в полосе, ширина которой составляла всего 385 км. Таким образом, советские войска добились решающего превосходства над противником: в личном составе – в 2,5 раза, в артиллерии и танках – в четыре раза, в самолетах – более чем в два раза
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Государственная политика по защите и сохранению детства приобрела особое значение в годы войны. С первых же дней войны началась эвакуация детей из западных районов страны на восток. Дети вывозились в тыл железнодорожным транспортом, в отдельных случаях автогужевым или водным
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Из детских домов и приемников-распределителей на воспитание в семью были взяты сотни тысяч детей. Только в РСФСР к 1945 г. таких детей насчитывалось более 308 тысяч
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В годы Великой Отечественной войны миллионы людей разных профессий посвятили себя работе на производстве для обеспечения нужд советских войск на фронте
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Редкие минуты отдыха между боями и маршами солдат в годы Великой Отечественной войны скрашивали задушевные песни и письма из дома
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На привале бойцы рассказывали байки, читали газеты и боевые листки, книги, которые удалось раздобыть, играли в шахматы. Патефоны, пластинки и музыкальные инструменты были чрезвычайной редкостью и, если их удавалось достать, становились величайшей ценностью.
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После ухода мужчин на фронт многие семьи жили на заработок женщин
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Женщинам в селе также приходилось осваивать мужские профессии шоферов, трактористов, комбайнеров, механизаторов и др
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Немецкие военнопленные. Советское руководство принимало самые серьезные меры по эвакуации и содержанию военнопленных, улучшению их медицинского обслуживания
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Общая сумма расходов на содержание военнопленных с 1943 по 1949 г. составляла 20 млрд 979,5 млн рублей
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