Главные события среды

Медведев ответил на нападки Навального

В России поднимут МРОТ

В среду, 19 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления с докладом о работе правительства в Госдуме заявил, что с 1 июля в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а в ближайшие несколько лет он увеличится до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает «Россия 24».

Захарова главе ЦРУ: рукописи не горят, а твиты не уничтожаются

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе ЦРУ Майку Помпео, раскритиковавшему WikiLeaks , что он сам пользовался этим ресурсом.

Демократы решили сместить Трампа

В США демократы предложили «укрепить» процедуру отстранения президентов от власти из-за «обеспокоенности поведением Дональда Трампа».

Названа дата начала Третьей мировой войны

Ясновидящий Горацио Вильегас заявил, что благодаря его сбывшимся пророчествам стала известна дата начала ядерной войны.

Федор Конюхов стал врагом Украины

Российского путешественника Федора Конюхова включили в список врагов Украины сайта «Миротворец». Информация об этом опубликована в разделе ресурса под названием «Чистилище».

Британские СМИ заявили о десятках погибших космонавтах СССР

Британский таблоид Daily Star заявил о существовании аудиозаписей 60-х годов, на которых якобы слышны предсмертные крики советских космонавтов, побывавших в космосе до Юрия Гагарина , но не вернувшихся на Землю.

В КНДР "уничтожили" США под музыку

В Северной Корее в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена показали постановочное видео ракетных ударов по США. Об этом сообщает Yonhap.