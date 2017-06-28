На Украине готовят железнодорожную блокаду для России

В среду, 21 июня, на Украине активисты заявили, что начали подготовку к железнодорожной блокаде грузовых перевозок по России. Об этом сообщает ТСН

В пунктах, где может начаться блокада, уже объявлена мобилизация сил Национальной гвардии.

Активисты заявили, что блокада не прекратится до выполнения их требований. Они настаивают на остановке закупки российского угля и угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что эта блокада является продолжением блокады в начале 2017 года. Тогда активисты выступали с требованием освободить заложников, а также остановить торговлю с ДНР и ЛНР.