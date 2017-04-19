Обзор зарубежных СМИ: Как в США избавятся от Трампа

В США подготовили закон об упрощении процедуры импичмента

Отмечается, что в рамках законопроекта расширяется возможность бывших президентов и вице-президентов в координации с нынешним вице-президентом определить, является ли глава государства достойным своего поста.

Британские СМИ заявили о погибших космонавтах СССР

Британская газета Daily Star опубликовала «сенсационную» информацию о множестве смертей советских летчиков в космосе. Автор материала пишет, что якобы Юрий Гагарин был далеко не первым человеком, который отправился в космос – он «первый человек, который выжил в путешествии и вернулся на Землю».

При этом единственным «доказательством» смертельных полетов советских космонавтов стала аудиозапись братьев-радиолюбителей Ахилла и Джованни Баттиста Джудика-Кордильови, которые проживают в Италии. В 60 годах прошлого века они якобы перехватили разговоры космонавтов, которые проводили тестовые полеты в космос. Издание приводит аудиозапись, на которой женский голос «жалуется на невыносимую жару и спрашивает, не взорвется ли ее корабль».

Российские и китайские корабли следуют по пятам США

У берегов Северной Кореи расположилась не только американская авианосная группа – в этом районе находятся еще и российские и китайские разведывательные корабли, которые, судя по всему, ведут наблюдение за американцами. Такую информацию публикует American Thinker

Издание пишет, что Китай и Россия обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове и жесткой позицией США по этому вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эта проблема должна быть урегулирована мирным путем посредством политических и дипломатических усилий. Автор статьи считает, что это наблюдение, осуществляемое российскими и китайскими кораблями за американским авианосцем, не носит провокационный характер. Цель отправки разведывательных кораблей – в том числе и послать предупредительный сигнал Соединенным Штатам.

За медпомощь украинцам придется платить: Кабмин передал в Раду резонансный законопроект

Кабмин Украины передал в Верховную Раду законопроект об изменениях в охране здоровья. Если депутаты проголосуют за нововведения, то украинцы будут оплачивать медицинскую помощь и лечение в стационаре, за исключением неотложной помощи, педиатрии и помощи тяжелобольным людям в конце жизни. Об этом пишут «Вести-Украина»

Согласно документу, в Украине уже создается Национальная служба здоровья, которая и будет финансировать медицину по новым принципам. Все 100% будут оплачивать из государственного кармана только в случае неотложной помощи (острый аппендицит, перелом и т.п.). Также 100% будут оплачивать тяжелобольным пациентам и тем, кто находится в хосписах. При этом каждый украинец может рассчитывать на гарантированный пакет медуслуг, тарифы для которого будут утверждаться каждый год. В нем будут указан список заболеваний, который покрывается солидарным медстрахованием, когда часть платит государство, а часть – пациент.

США могут начать сбивать ракеты КНДР во время испытаний

Министерство обороны США планирует в мае нынешнего года провести в акватории Тихого океана два учебных испытания по перехвату ракет КНДР. Такую информацию сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей Пентагона.

Отмечается, что планируется запуск ракеты ПРО с корабля ВМФ США. Программа создания этих ракет направлена на перехват ракет средней дальности, которые могут быть запущены из Северной Кореи. Второе испытание будет нацелено на перехват межконтинентальных ракет.