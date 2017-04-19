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Обзор зарубежных СМИ: Как в США избавятся от Трампа
Фото: REUTERS
В США подготовили закон об упрощении процедуры импичмента
Демократическая партия США представила законопроект для упрощения процедуры импичмента президента. Как пишет The Hill, автор законопроекта, сенатор Эрл Блуменауэр, объяснил свою инициативу озабоченностью поведением президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что в рамках законопроекта расширяется возможность бывших президентов и вице-президентов в координации с нынешним вице-президентом определить, является ли глава государства достойным своего поста.
Британские СМИ заявили о погибших космонавтах СССР
Британская газета Daily Star опубликовала «сенсационную» информацию о множестве смертей советских летчиков в космосе. Автор материала пишет, что якобы Юрий Гагарин был далеко не первым человеком, который отправился в космос – он «первый человек, который выжил в путешествии и вернулся на Землю».
При этом единственным «доказательством» смертельных полетов советских космонавтов стала аудиозапись братьев-радиолюбителей Ахилла и Джованни Баттиста Джудика-Кордильови, которые проживают в Италии. В 60 годах прошлого века они якобы перехватили разговоры космонавтов, которые проводили тестовые полеты в космос. Издание приводит аудиозапись, на которой женский голос «жалуется на невыносимую жару и спрашивает, не взорвется ли ее корабль».
Российские и китайские корабли следуют по пятам США
У берегов Северной Кореи расположилась не только американская авианосная группа – в этом районе находятся еще и российские и китайские разведывательные корабли, которые, судя по всему, ведут наблюдение за американцами. Такую информацию публикует American Thinker.
Издание пишет, что Китай и Россия обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове и жесткой позицией США по этому вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эта проблема должна быть урегулирована мирным путем посредством политических и дипломатических усилий. Автор статьи считает, что это наблюдение, осуществляемое российскими и китайскими кораблями за американским авианосцем, не носит провокационный характер. Цель отправки разведывательных кораблей – в том числе и послать предупредительный сигнал Соединенным Штатам.
За медпомощь украинцам придется платить: Кабмин передал в Раду резонансный законопроект
Кабмин Украины передал в Верховную Раду законопроект об изменениях в охране здоровья. Если депутаты проголосуют за нововведения, то украинцы будут оплачивать медицинскую помощь и лечение в стационаре, за исключением неотложной помощи, педиатрии и помощи тяжелобольным людям в конце жизни. Об этом пишут «Вести-Украина».
Согласно документу, в Украине уже создается Национальная служба здоровья, которая и будет финансировать медицину по новым принципам. Все 100% будут оплачивать из государственного кармана только в случае неотложной помощи (острый аппендицит, перелом и т.п.). Также 100% будут оплачивать тяжелобольным пациентам и тем, кто находится в хосписах. При этом каждый украинец может рассчитывать на гарантированный пакет медуслуг, тарифы для которого будут утверждаться каждый год. В нем будут указан список заболеваний, который покрывается солидарным медстрахованием, когда часть платит государство, а часть – пациент.
США могут начать сбивать ракеты КНДР во время испытаний
Министерство обороны США планирует в мае нынешнего года провести в акватории Тихого океана два учебных испытания по перехвату ракет КНДР. Такую информацию сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей Пентагона.
Отмечается, что планируется запуск ракеты ПРО с корабля ВМФ США. Программа создания этих ракет направлена на перехват ракет средней дальности, которые могут быть запущены из Северной Кореи. Второе испытание будет нацелено на перехват межконтинентальных ракет.
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