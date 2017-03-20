Праздник продолжается: Коачелла

В Калифорнии закончился первый трехдневный этап фестиваля Коачелла (Coachella). Фестиваль Coachella – одно из самых глобальных музыкальных событий года – в марафоне выступлений принимает участие рекордное количество артистов, а само мероприятие растягивается сразу на две недели. Как проходит фестиваль посреди Калифорнийской пустыни - в нашей фотогалерее
11:41 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Хэдлайнерами фестиваля Coachella-2017 стали Radiohead и Леди Гага. Американская певица Леди Гага выступила с новой песней The Cure
Фото: 
3
Эпатажная модель Эмбер Роуз
Фото: 
4
Фото: 
5
Певица Рианна отличилась внешним видом, выбрав в качестве наряда прозрачный комбинезон и короткие джинсовые шорты
Фото: 
6
Первая Coachella состоялась в 1999 году. Тогда организаторы смогли собрать 25 тыс. человек
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Новозеландская певица Лорд
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
15
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Взрывы в метро Петербурга

4 апреля, 09:37

Финал конкурса «Мисс Россия-2017»

17 апреля, 14:09

Самая красивая крымчанка

10 апреля, 17:06

ЧП на востоке Петербурга

7 апреля, 11:42

Фото: Сделано в Китае. Как работают китайские фабрики

Вчера, 12:28

Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова

23 марта, 16:00

Невероятная жизнь создателя Playboy

13 апреля, 11:33

Plus-size показ белья в Бразилии

21 марта, 10:36

Последствия удара США по авиабазе в Сирии

10 апреля, 10:40

Забытый «остров оргий»

Вчера, 10:53