Праздник продолжается: Коачелла
В Калифорнии закончился первый трехдневный этап фестиваля Коачелла (Coachella). Фестиваль Coachella – одно из самых глобальных музыкальных событий года – в марафоне выступлений принимает участие рекордное количество артистов, а само мероприятие растягивается сразу на две недели. Как проходит фестиваль посреди Калифорнийской пустыни - в нашей фотогалерее
11:41 фоторепортаж
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