Группа людей осквернила памятник советским войнам в Будапеште, облив его желтой краской

Группа людей бросила в понедельник вечером два шарика с желтой краской в памятник советским воинам-освободителям на центральной площади Будапешта Сабадшаг (Свободы). Полиция задержала двоих человек на месте преступления. Суд обязал задержанных выплатить денежный штраф. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян.

"Группа активистов, которая принимает участие в нынешних акциях протеста против венгерских властей, их было двое, вечером подошла к нашему памятнику и, осуществляя в режиме онлайн трансляцию в сети Facebook, бросила в него два шарика, наполненных водой с водоэмульсионной краской желтого цвета. После чего они сели на парапет памятника и стали ждать, когда их задержит полиция, что произошло практически сразу", - рассказал российский дипломат.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников и предъявили им обвинение в связи с административным правонарушением. "Они сегодня предстали перед судом и были оштрафованы", - добавил Гарибян. По данным агентства МТИ, обоих задержанных обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. форинтов (€96).

Венгрия пресекает инциденты

Как подчеркнул пресс-атташе, "памятнику ущерба нанесено не было, практически сразу сами полицейские, муниципальные власти и наши сотрудники выехали на место, эти разводы были смыты". "Памятник взят под дополнительную охрану полиции, мы находимся в постоянном контакте с властями", - отметил собеседник агентства.

При этом у российского посольства нет претензий по поводу действий полиции, они сработали своевременно. Власти Венгрии по мере своих возможностей пресекают такие инциденты. Как отмечается, инцидент не имел конкретной антироссийской направленности, он вкраплен в свет антиправительственных выступлений. "Мы исходим из того, что это не станет устойчивой тенденцией", - добавил Гарибян.

Такие инциденты происходят нечасто в Венгрии, хотя периодически возникают вбросы с призывами перенести памятник. Венгерское руководство в рамках профильной договоренности от 1995 года по уходу за воинскими захоронениями все подобные попытки отбивает. Дипломат также отметил, что в отношении венгерских мемориалов в России таких ситуаций не возникало в принципе, у Венгрии есть крупный комплекс в Воронежской области и в Подмосковье.

Монумент в память солдат Советской армии, погибших в сражениях за Будапешт в конце 1944 г., расположен в центре города на площади Свободы. Обелиск высотой 14 метров установлен в 1945 г., автор - венгерский скульптор А. Карой.

В центральной части каменной стелы находится позолоченный герб, под которым выгравирована надпись: "Слава советским воинам-освободителям". В нижней ее части - барельеф. Венчает обелиск золотая звезда. Находившееся под памятником воинское захоронение в 1958 г. было перенесено на городское кладбище.