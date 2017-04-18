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Рамблер/Новости

Главные события вторника

Новая должность Рогозина, выпад Грузии в сторону России и другие события дня
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Организатор теракта в Петербурге признал вину
Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.
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Выпад Грузии в сторону России сочли заказом США
Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что Грузия выразила протест из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию по заказу США. Об этом сообщает «Лента.ру».
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Рогозин получит новую должность

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сменит главу Минтранса Максима Соколова на посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве компании и аппарате правительства.
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Адвокат Учителя предложил проверить деятельность Поклонской
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что нужно заняться проверкой деятельности депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая, по его словам, «тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Командира ИГ из России уничтожили ракетным ударом

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Один из главарей группировки «Исламское государство» уничтожен на западе Мосула (Ирак) в результате ракетного удара. Об этом, как передает Sputnik, сообщил Раид Шакер (Raed Shaker), командующий федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании.
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Умер скандальный режиссер Майкл Богданов

Фото: michaelbogdanov.com

Британский режиссер театра, оперы и кино Майкл Богданов скончался на 79 году жизни. Об этом сообщает BBC News.
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В Раде рассказали о ссоре Тимошенко и Лукашенко из-за колбасок
Украинский депутат Вадим Денисенко заявил, что отношения президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко испортились из-за отправленной в подарок колбасы. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.
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Скандальным рейсом «Победы» заинтересовалась прокуратура
Прокуратура начала проверку из-за отказа авиакомпании «Победа» зарегистрировать на рейс ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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Исламское государство МИД Минтранс РФ Авиакомпания "Победа" Еще 2 тега
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