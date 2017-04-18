Обзор зарубежных СМИ: Почему все боятся российских учений «Запад»

В случае корейской войны Россию ждет наплыв беженцев

Российские власти в настоящее время готовятся к обострению северокорейского конфликта из-за возможных провокаций США или Китая. Как пишет Contra Magazin , большие опасения вызывает и то, что при вспышке боевых действий в этом регионе сотни тысяч, а возможно, миллионы северных корейцев, могут попытаться прорваться через границу на север. Среди них – и солдаты северокорейской армии, считает автор публикации.

Отмечается, что российский Тихоокеанский флот сейчас находится «в состоянии боеготовности», учитывая рост напряженности вокруг Северной Кореи. Кроме того, Москва, как пишет издание, мобилизовала сухопутные войска и усилила свои силы во Владивостоке. По данным британских СМИ, минимум один военный конвой направляется на Дальний Восток. Предполагается при этом, что в его состав входит ракетная система С-400.

Киев объявил о новом виде пошлин против России

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле объявила о введении антидемпинговых мер в отношении российского импорта. Кроме того, комиссия приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Об этом пишут «Вести-Украина»

«К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), расположенного в городе Волжский Волгоградской области – 6,54%; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%», – говорится в сообщении Минэкономики . Свое решение в комиссии объяснили тем, что применение антидемпинговых мер «положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя».

Почему все боятся российских военных учений «Запад»

Военные учения России обостряют напряженность между Москвой и странами-членами НАТО , особенно с государствами Прибалтики, пишет The National Interest . С 1981 по 2013 год учения «Запад» проводились всего несколько раз, но в 2013 году России удалось доказать, что ее армия наконец восстановилась после упадка.

Так, в ходе учений «Запад-2013» были испытаны новое оружие и новые концепции. Тогда было заявлено об участии примерно 12 тыс. военных, хотя фактически в учениях приняли участие в семь раз больше военных – около 90 тысяч. Также были задействованы 530 бронемашин, 50 артиллерийских установок и 90 самолетов. Например, страны Прибалтики по-настоящему напугало использование транспортного судна «Зурб». В сентябре 2017 года должны пройти очередные учения «Запад». Подробности пока не оглашались, но издание уверено, что Россия вновь продемонстрирует новое оружие и тактические концепции, а также покажет, какие уроки она извлекла из сирийского конфликта. Эти учения вызовут новую волну тревоги у стран Балтии и Скандинавии, считает автор статьи.

Как Северная Корея может убить миллионы людей

Если США атакуют Северную Корею, главный удар в этом случае примет на себя гражданское население Южной Кореи и Японии. Как пишет The National Interest , власти Пхеньяна в ответ могут причинить значительный ущерб Южной Корее и Японии, а также находящимся в этих странах американским военным базам.

По мнению экспертов, этот конфликт станет страшной гуманитарной катастрофой и огромным потрясением для мировой экономики. Так, на Юге находится от 24 до 25 ядерных реакторов, а у Севера – сотни ракет. При этом Пхеньяну, вероятно, хватит средств нападения, чтобы преодолеть противоракетную оборону США и их союзников. При этом в случае начала войны Северная Корея может использовать ядерное оружие, чтобы компенсировать недостатки своих неядерных сил. В настоящее время оценки по количеству ядерного оружия Северной Кореи очень приблизительны – от 10 до 100 единиц. Однако эксперты допускают, что КНДР уже может устанавливать свои ядерные заряды на ракеты.

Россия заставила Google пойти на серьезные уступки

Компания Google и российские власти подписали мировое соглашение, согласно которому американская корпорация выплатит штраф в размере более 7 млн. евро. Кроме того, как пишет Le Figaro , Google придется предоставить конкурентам более свободный доступ к своей операционной системе Android.

Отмечается, что штраф имеет символическое значение для американского гиганта. Однако важно, на какие уступки в отношении соперников на российском рынке пришлось пойти Google. Так, по условиям мирового соглашения американская компания отказывается от требования об эксклюзивности своих приложений на устройствах под управлением Android в России.

«К "Евровидению" на Украине все готово»

Издание пишет, что организация «Евровидения» – большое испытание для страны, которая увязла в экономических проблемах. Однако телеведущий заявил газете, что благодаря «Евровидению» можно попробовать привлечь внимание к проблеме ремонта дорог и зданий в городе. Издание резюмирует, что его заявления звучат чересчур оптимистично.