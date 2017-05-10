Лукашенко: К нам приехали украинцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Украины едут в Белоруссию за спасением от разрухи. Об этом он рассказал во время своей пресс-конференции во вторник, 9 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение», — сказал Лукашенко.

По его словам, мигранты с Ближнего Востока уезжают в западные страны «с целью мести», либо с целью найти работу. Кроме того, Лукашенко отметил, что Запад вынуждает их переезжать «в поисках куска хлеба».