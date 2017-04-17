Главное сейчас
-
Российская актриса выступит на Украине, несмотря на поездки в Крым
-
Сровнять с землей: украинский полковник придумал, как «вернуть» Крым и Донбасс
-
Навальный ответил на обвинения Усманова
-
Дочь российского магната стала самой красивой миллионершей мира
-
Не Путин и не Трамп: Time определил самого влиятельного человека года
Главные события у вас в почте
Главные события понедельника
Минобороны РФ показало «Арктический трилистник»
Фото: http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html
На официальном сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота «Арктический трилистник», построенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Международная коалиция отправила десант в Дейр-эз-Зор
В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор ВВС возглавляемой США международной коалиции произвели высадку десанта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sky News Arabia.
Эксперты оценили ущерб России от «помидорной войны»
Из-за "помидорной войны" с Турцией российские потребители вынуждены покупать помидоры по завышенной в три раза цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга, подготовленные экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.
Меркель передала MI6 досье на Путина
Британские спецслужбы обменяли у канцлера Германии Ангелы Меркель досье на президента России Владимира Путина на информацию о террористической угрозе. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы «Матильды"
Результаты экспертизы сценария и трейлера картины Алексея Учителя «Матильда» были направлены в Генпрокуратуру. Об этом заявила глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская, сообщает РИА Новости.
Опознан погибший в ДТП водитель Maserati
За рулем сгоревшего в центре Москвы Maserati находился 26-летний Артур Моисеев. Об этом сообщает Life. По данным издания, имя погибшего полицейским назвал его отец. Родственники Моисеева приехали на место ДТП, когда узнали о случившемся из прессы.
Россиян ждет "болезненный рост" тарифов ЖКХ
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова заявила, что рост тарифов ЖКХ в России может обогнать бумажную инфляцию и «осложнить и так непростую ситуацию с расходами населения». Об этом сообщает ИА REGNUM.
Латвия засекла субмарины и корабль ВМФ РФ
Фото: РИА Новости
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.
Синоптики рассказали, когда вернется тепло
Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода в Москву вернется через две недели к началу мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Оставить комментарий