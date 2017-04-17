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Главные события понедельника

Досье на Путина, «болезненный рост» тарифов ЖКХ и другие события дня
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Минобороны РФ показало «Арктический трилистник»

Фото: http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html

На официальном сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота «Арктический трилистник», построенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Международная коалиция отправила десант в Дейр-эз-Зор
В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор ВВС возглавляемой США международной коалиции произвели высадку десанта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sky News Arabia.
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Эксперты оценили ущерб России от «помидорной войны»
Из-за "помидорной войны" с Турцией российские потребители вынуждены покупать помидоры по завышенной в три раза цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга, подготовленные экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.
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Меркель передала MI6 досье на Путина
Британские спецслужбы обменяли у канцлера Германии Ангелы Меркель досье на президента России Владимира Путина на информацию о террористической угрозе. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы «Матильды"
Результаты экспертизы сценария и трейлера картины Алексея Учителя «Матильда» были направлены в Генпрокуратуру. Об этом заявила глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская, сообщает РИА Новости.
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Опознан погибший в ДТП водитель Maserati
За рулем сгоревшего в центре Москвы Maserati находился 26-летний Артур Моисеев. Об этом сообщает Life. По данным издания, имя погибшего полицейским назвал его отец. Родственники Моисеева приехали на место ДТП, когда узнали о случившемся из прессы.
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Россиян ждет "болезненный рост" тарифов ЖКХ
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова заявила, что рост тарифов ЖКХ в России может обогнать бумажную инфляцию и «осложнить и так непростую ситуацию с расходами населения». Об этом сообщает ИА REGNUM.
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Латвия засекла субмарины и корабль ВМФ РФ

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.
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Синоптики рассказали, когда вернется тепло
Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода в Москву вернется через две недели к началу мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
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Sky News РИА Новости
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