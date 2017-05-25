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Савченко заявила о готовности стать президентом Украины

Савченко готова стать президентом Украины
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что готова стать президентом Украины.
«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика...», — заявила Савченко в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.
Она отметила, что в парламентских выборах примет её политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко».
По словам депутата, эта партия поможет демонтировать нездоровую политическую систему Украины.
Ранее Надежда Савченко в интервью «Світське життя» ответила на вопросы о личной жизни.
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