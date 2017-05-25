Савченко заявила о готовности стать президентом Украины

«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика...», — заявила Савченко в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.

Она отметила, что в парламентских выборах примет её политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко».

По словам депутата, эта партия поможет демонтировать нездоровую политическую систему Украины.

Ранее Надежда Савченко в интервью «Світське життя» ответила на вопросы о личной жизни.