Неделя модного белья в Москве

1

«Неделя модного белья – проект, продвигающий конкретную идею - привить женщинам культуру подбора и ношения нижнего белья. Приучить себя к хорошему белью, это как научиться разбираться в хорошем вине, ходить к хорошему стилисту и косметологу, т. е. по сути это культура, образ жизни и состояние души. У проекта Lingerie Fashion Week есть душа, что в итоге и делает его особенным», - говорит Татьяна Львова, директор LFW