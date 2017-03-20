Неделя модного белья в Москве

Неделя модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week прошла с 11 по 16 апреля в Москве. Дефиле моделей - в нашей фотогалерее
14:09 фоторепортаж
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«Неделя модного белья – проект, продвигающий конкретную идею - привить женщинам культуру подбора и ношения нижнего белья. Приучить себя к хорошему белью, это как научиться разбираться в хорошем вине, ходить к хорошему стилисту и косметологу, т. е. по сути это культура, образ жизни и состояние души. У проекта Lingerie Fashion Week есть душа, что в итоге и делает его особенным», - говорит Татьяна Львова, директор LFW
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