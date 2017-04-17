Обзор зарубежных СМИ: F-35 США у порога РФ, грозит ли миру новая война

Американские F-35 у порога России

США разместят в Европе свои современные истребители F-35A пятого поколения для обеспечения безопасности стран-союзников, пишет The Washington Examiner Пентагон уточнил, что развертывание самолетов не является реакцией на ухудшение отношений между США и Россией, это очередной шаг программы «Инициатива по обеспечению безопасности Европы».

Отмечается, что истребители F-35 многие эксперты считают самыми высокотехнологичными в мире. Таким образом, США смогут продемонстрировать возможности этого оружия. Кроме того, США наращивают свое присутствие в Европе, которая обеспокоена «российской агрессией», говорится в статье.

Украинским беркутовцам предложили российское гражданство

Он пояснил, что для беркутовцев это означает одновременно выход из гражданства Украины. При этом Затулин добавил, что бывшие «беркутовцы» не могут быть признаны в России политэмигрантами, поскольку политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у России безвизовый порядок пересечения границы.

Как русские вербуют шпионов

Правила шпионских игр после окончания холодной войны изменились. Однако способы поиска, вербовки и манипулирования источниками по большей части остались прежними, пишет CNN

Так, в интервью CNN Картер Пейдж признался, что его пытались завербовать три агента российской разведки. Отмечается, что в документах ФБР подробно изложена та стратегия, которой руководствовались российские агенты, выбравшие его в качестве своей жертвы. Издание пишет, что начальная фаза процесса вербовки выстраивается на тех же принципах, на которых строятся позитивные взаимодействия между людьми, такие как дружба. Однако успех процесса вербовки источника зависит от финального этапа, на котором шпион предлагает новичку передать некие секретные данные. На этом этапе шпион иностранной разведки может воспользоваться собранной им информацией об объекте и либо апеллировать к его личным устремлениям и желаниям, либо предложить деньги, либо дойти до шантажа, чтобы заставить объект сотрудничать.

Грозит ли миру новая Корейская война?

Конфликт КНДР с США может вылиться в большую войну, если кто-то перейдет «красную черту», пишет Frankfurter Allgemeine . Отмечается, что в КНДР после испытаний 2006 и 2009 годов, проведенных еще отцом Ким Чен Ына , умершим в 2011 году, было проведено еще три испытания, причем за довольно небольшой промежуток времени.

В настоящее время Пхеньян «раскручивает» свою пропаганду, исходя как раз из «американской угрозы», пишет издание. Кроме того, ядерная бомба для северокорейского руководства является гарантией от возможной «смены режима» со стороны американцев. По логике Кима, наличие ядерного оружия дает ему больше пространства для дипломатического маневра. Издание считает, что Северная Корея не откажется от своей ядерной программы и будет ее развивать и дальше. Сейчас Дональд Трамп вполне мог бы сделать Пхеньяну определенные экономические предложения, чтобы тот согласился на новое разоружение, говорится в статье.

Япония готовит законопроект для отречения императора от престола

Правительство Японии передаст в парламент проект специального закона, который позволил бы императору Акихито покинуть престол и передать его наследнику. Об этом пишет Japan News

Отмечается, что документ будет касаться только нынешнего 83-летнего императора Акихито. В прошлом году он пожелал оставить престол, однако законодательство ему такой возможности не дает. Предполагается, что место императора займет после него наследный принц Нарухито.