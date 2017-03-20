Забытый «остров оргий»
Заннон - крошечный заповедный остров в Тирренском море. Мало кто знает, что Заннон зовется еще и островом оргий. На острове сохранилась вилла, где маркиз Казати Стампа проводил пышные сексуальные вечеринки. Именно темное сексуальное прошлое маркиза и его жены сегодня все больше привлекает туристов на остров. Как выглядит остров, пропитанный духом сексуальных утех - в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
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