Забытый «остров оргий»

Заннон - крошечный заповедный остров в Тирренском море. Мало кто знает, что Заннон зовется еще и островом оргий. На острове сохранилась вилла, где маркиз Казати Стампа проводил пышные сексуальные вечеринки. Именно темное сексуальное прошлое маркиза и его жены сегодня все больше привлекает туристов на остров. Как выглядит остров, пропитанный духом сексуальных утех - в нашей фотогалерее