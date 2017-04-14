Главные события пятницы

КНДР назвала цели авиаудара в случае агрессии США

В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.

Опубликована декларация о доходах Медведева

Фото: government.ru

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.

Кремль заступился за журналистов «Новой газеты»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе ситуации связанной с «Новой газетой» и представителями Чечни и следит за развитием конфликта. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россия объявила бойкот Евровидению

Россия официально отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», об этом сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Организатор Евровидения выступил с обвинением в адрес Москвы

На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Хоть кол на голове теши»: МИД объяснил речь Сафронкова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ведомство удивлено реакцией западных коллег на выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Старшая дочь Кадырова вышла замуж

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж за сына погибшего одноклассника своего отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на майский номер журнала Tatler.

«Альфа-Банк Украина» назвал Крым и Донбасс оккупированными РФ территориями

«Альфа-Банк Украина» официально назвал Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями. Это следует из сообщения пресс-службы, которое опубликовано на сайте кредитной организации.