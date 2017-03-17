Суперсовременный поезд «Москва»

Инновационный поезд метро 765-й серии "Москва" со сквозным проходом через весь состав запустили в столичной подземке в пятницу днем. Сначала по Таганско-Краснопресненской линии будет курсировать шесть новых поездов, к концу 2017 года их число составит 33. Суперсовременный поезд "Москва" - в нашей фотогалерее
14:04 фоторепортаж
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В «Москве» появится новый для столичного метро тип поручней – вертикальные, установленные в накопительных площадках у дверей, а общее число поручней увеличится на 30%
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Сенсорный монитор в вагоне поезда "Москва", с помощью которого можно проложить маршрут и получить справочную информацию
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В вагонах «Москвы» есть USB-зарядки и розетки, их разместили около вагонных переходов
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За счет сквозных проходов разработчики рассчитывают увеличить вместимость каждого состава с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. пассажиров
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Площадь кабины машиниста увеличили на 15%
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