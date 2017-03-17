Суперсовременный поезд «Москва»

Инновационный поезд метро 765-й серии "Москва" со сквозным проходом через весь состав запустили в столичной подземке в пятницу днем. Сначала по Таганско-Краснопресненской линии будет курсировать шесть новых поездов, к концу 2017 года их число составит 33. Суперсовременный поезд "Москва" - в нашей фотогалерее