Суперсовременный поезд «Москва»
Инновационный поезд метро 765-й серии "Москва" со сквозным проходом через весь состав запустили в столичной подземке в пятницу днем. Сначала по Таганско-Краснопресненской линии будет курсировать шесть новых поездов, к концу 2017 года их число составит 33. Суперсовременный поезд "Москва" - в нашей фотогалерее
14:04 фоторепортаж
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