Обзор зарубежных СМИ: Скоро третья мировая война?

Украинский парламент не признал оккупацию Донбасса

Комитет местного самоуправления Верховной Рады отклонил проект закона о временно оккупированных территориях, сообщает «Корреспондент» . Таким образом, украинские депутаты не согласились с документом, который фактически признавал оккупацию части территории Украины Российской Федерацией.

Отмечается, что закон также приравнял бы украинских пленников к военнопленным. Издание напоминает: ранее Петр Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины.

«Мать всех бомб» не напугает Россию – у нее есть бомба даже больше

США впервые запустили сверхмощную фугасную бомбу против ИГ (организация, запрещенная в РФ) в Афганистане. Как пишет Aftonbladet , американские военные теперь планируют осмотреть место разрыва «матери всех бомб» для оценки ее эффективности.

По мнению экспертов, сброс американской бомбы не будет иметь серьезных политических последствий, поскольку речь идет не о ядерном оружии, а об обычной бомбе. При этом удар был совершен по ИГ, что также не вызывает вопросов со стороны мирового сообщества. Как отметил профессор Шведской военной академии Гуннар Хульт, Россию подобный шаг не напугает, поскольку у русских есть похожая бомба, по размерам даже превосходящая американскую.

Скоро третья мировая война?

Действия Трампа могут иметь очень серьезные последствия, если он решит ударить по Сирии снова, пишет The Week . Автор статьи фантазирует, к какому сценарию может привести один-единственный неточный американский удар, в результате чего в Сирии погибнут российские военнослужащие.

Так, издание пишет, что это событие станет искрой, который разожжет гораздо более масштабный конфликт – может начаться третья мировая война. Россия и Америка в таком случае могут столкнуться на трех фронтах – в Прибалтике, на Украине и в Сирии. Автор считает, что с момента Карибского кризиса мир ни разу не подходил так близко к краю ядерной пропасти. При этом Трампу пока еще не поздно сменить курс и пойти по дипломатическому пути, который приведет к ослаблению конфликта в Сирии, говорится в статье.

Как русские подлодки меняют баланс сил

В настоящее время Россия вводит в строй новые подводные лодки. Как пишет AldriMer.no , среди них порядка 7 ударных подлодок проекта «Ясень», 8 стратегических подлодок проекта «Борей» с ядерными ракетами, а также модернизация многих старых подлодок проектов «Акула», «Сьерра» и «Оскар II».

Отмечается, что все эти субмарины заступят в течение ближайших 5-6 лет. При этом страны НАТО , Советский Союз, а теперь и Россию волнует так называемый проход GIUK, образуемый Гренландией, Исландией и Великобританией, через который подводные лодки могут проходить в Атлантический океан. Но нынешние возможности НАТО по обнаружению подлодок в Северной Атлантике относительно слабы. В то же время, по мнению экспертов, Россия вышла на совершенно новый технологический уровень, особенно это касается ракет. Подлодки способны нести большое количество ракет и являются практически бесшумными, говорится в статье. Так что Россия теоретически может уничтожить весь Атлантический флот, пишет газета.

Немцы поддались «старому страху»

Большинство немцев опасаются обострения отношений между Россией и США, показал опрос соцслужбы Emnid. Так, 58% респондентов беспокоятся по поводу того, что напряженные отношения между РФ и США могут еще больше ухудшаться, сообщает Finanzen.net